Sonnet stellt zwei leistungsstarke Thunderbolt™3 eGPU-Systeme vor

Die neuen Add-Your-Own-GPU-Kartensysteme verfügen über 750-Watt-Netzteile

Irvine, Kalifornien, im Januar 2021 – Die neuen Grafikkarten-Erweiterungssysteme eGPU Breakaway Box 750™ und eGPU Breakaway Box 750ex™ unterstützen Grafikkarten in voller Länge, voller Höhe und doppelter Breite. Dank großer temperaturgesteuerter Lüfter ist eine effiziente und extrem leise Kühlung der installierten Karte gewährleistet. 750-Watt-Netzteile in den Systemen unterstützten auch extrem leistungsstarke Karten. Die Systeme sind weitestgehend identisch, der einzige Unterschied ist, dass die eGPU Breakaway Box 750ex zusätzlich einen eingebauten Anschluss-Hub für USB-Geräte und Ethernet-Konnektivität bietet.

Die Funktionsweise

Mit eGPU-Erweiterungssystemen steigern Anwender die Grafikleistung eines Computers, da sie eine leistungsstarke Desktop- oder Workstation-Grafikprozessor-Karte über Thunderbolt 3 anbinden können. Somit umgehen sie die Onboard-GPU des Computers und erreichen eine Grafikleistung, die sonst nicht möglich wäre. Die eGPU-Systeme Breakaway Box 750 und 750ex von Sonnet wurden für professionelle Anwender entwickelt, die grafikintensive Anwendungen auf ihren eGPU-kompatiblen Notebooks, All-in-One- oder Small-Form-Factor-Computern ausführen müssen. Die Produkte wurden speziell für einen leisen, zuverlässigen Betrieb mit guter Kühlung konzipiert.

Die im Computer integrierten GPU haben häufig eine zu geringe Leistung für anspruchsvolle Workflows, besonders bei professionellen Videoanwendungen. Eine eGPU Breakaway Box steigert die Grafikleistung eines Computers erheblich, da sie die meisten gängigen AMD- und NVIDIA-basierten GPU-Karten unterstützt. Anwender erhalten mit der eGPU Breakaway Box 750ex vier zusätzliche Anschlüsse vom Typ USB-A, mit denen sie beispielsweise Maus und Tastatur anbinden können, sowie einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für kabelgebundene Netzwerke.

Die Vorteile der Lösung

Die beiden neuen eGPU-Breakaway-Box-Modelle von Sonnet enthalten das leistungsstärkste Netzteil, das derzeit in einem eGPU-System verfügbar ist. Dank der hohen Watt-Zahl bieten die Netzteile mehr als genug Leistung für aktuell verfügbare Karten und sie können auch leistungshungrigere Karten unterstützen, die in Zukunft erwartet werden. Die eGPU Breakaway Box 750ex verfügt über einen zweiten Thunderbolt-3-Controller. Damit werden zusätzliche USB- und Gigabit-Ethernet-Ports unterstützt. Auch steigt die Anwenderfreundlichkeit gegenüber früheren eGPU-Systemen mit zusätzlichen Ports, die anfälliger für Betriebsprobleme waren.

Preis und Verfügbarkeit

Die eGPU Breakaway Box 750 (Artikelnummer GPU-750W-TB3) und eGPU Breakaway Box 750ex (Artikelnummer GPU-750WEX-TB3) sind ab sofort bei Sonnet zum empfohlenen Verkaufspreis von 337 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich, eGPU 750 zum UVP von 337 Euro, eGPU 750ex zum UVP von 356 Euro, jeweils inklusive gesetzlicher MwSt.

Weitere Produktinformationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.sonnettech.com/product/egpu-breakaway-box/overview.html

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de

Video Link: https://www.sonnettech.com/product/egpu-breakaway-box/techspecs.html#videos

Video Caption: Sonnet eGPU Breakaway™ Box 750 and 750ex Thunderbolt™ 3 to PCIe® GPU Card Expansion Systems Quick Product Overview

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafiklösungen (eGFX) für professionelle Anwender und Gamer, Pro-Media-Lesegeräten, Docks und Adaptern sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, GPU-Karten, Netzwerk- und Speicherschnittstellenkarten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Seit 30 Jahren bringt Sonnet innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt, die die Leistung und Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

