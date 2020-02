Soziale und regionale Projektvielfalt im Spendenparlament Reutlingen

APROS Consulting & Services GmbH und die Günther Baumann GmbH spenden Euro 2000 für das Reutlinger Spendenparlament e. V.

Bei der Sitzung des Reutlinger Spendenparlamentes übergaben zwei Mitglieder des Mentorenkreises eine großzügige Spende über 2.000 Euro für die Arbeit und Infrastruktur des Parlamentes. Volker Feyerabend, Geschäftsführer der APROS Consulting & Services GmbH und Präsident des Mentorenkreises, und Winfried Baumann, aktiver Geschäftsführer der Günther Baumann GmbH, sind beide im und für den Mentorenkreis engagiert.

Bei der Spendenübergabe waren Christiane Koester-Wagner, 1. Vorsitzende des Spendenparlamentes, Dr. Barbara Dürr aus dem Präsidium des Spendenparlamentes, Volker Feyerabend als Geschäftsführer der APROS Consulting, sowie Präsident des Mentorenkreises und Kurator des Spendenparlaments, Holger Ehnes als Vertreter der Seniorberater bei APROS, er leitet das Büro in Nagold, und Winfried Baumann, Geschäftsführer der Weishaupt-Werksvertretung in Reutlingen, der Günther Baumann GmbH, mit dabei.

Die allgemeine Freude über die Unterstützung war groß, kann durch die Spende doch die Arbeit an unterschiedlichen regionalen, gemeinnützigen Projekten effektiv vorangetrieben werden. Volker Feyerabend und Winfried Baumann sind sich sicher, dass ihre Spende gut aufgehoben ist: „Zu sehen, dass in der eigenen Stadt und Region Gutes aufgrund der eigenen Mitwirkung passiert, ist wunderbar.“ Da sind sich beide einig.

Seit 1999 ist das Reutlinger Spendenparlament dabei, soziale Projekte zu fördern, bzw. zu realisieren. Das Reutlinger Spendenparlament ist das einzige seiner Art in Baden-Württemberg. Um noch effektiver arbeiten zu können und den neuen Herausforderungen für Vereine zu begegnen, gibt es seit geraumer Zeit den Mentorenkreis, ein aktives Unternehmens-Spender-Netzwerk, das die Infrastruktur und durch das Parlament ausgewählte Projekte unterstützt.

Das Know-how und die finanzielle Unterstützung der Profis gibt den engagierten Menschen im Spendenparlament, es sind inzwischen über 125 Mitglieder im Verein, ein gutes Gefühl, dass ihre wichtige Arbeit auch richtig und weiter getan werden kann. Die Arbeit eines solchen Vereines ist aufwändig und benötigt Fachleute. Neues Know-how und aktive Unterstützung im Mentorenkreis ist daher jederzeit willkommen.

Die abgegebene Spende wurde eigens für diesen Zweck in den Firmen erarbeitet. Winfried Baumann ist schon länger Mitglied im Spendenparlamentsverein und war immer sehr angetan über die Arbeit der Ehrenamtlichen und geförderten Projekte aus den verschiedensten sozialen Bereichen. „Die Gelder gehen zu 100% an die Einrichtungen, für die sie bestimmt sind. Es kommt alles an. Super!“ Winfried Baumann ist Überzeugungstäter, wenn es darum geht, Gutes zu tun. Er hat sein Engagement nun verstärkt und ließ sich von Volker Feyerabend für den Mentorenkreis gewinnen.

Die APROS Consulting & Services ist seit 2018 bereits Partner und Mentor des Spendenparlaments. Der Anteil an der Spende wurde vom gesamten APROS-Team im Bereich Unternehmensberatung gemeinsam erwirtschaftet. Soziales Engagement und eine Corporate Social Responsibilty Strategie gehört für APROS seit Beginn zur täglichen Arbeit. Volker Feyerabend, Geschäftsführer der APROS Consulting & Services, ist ebenso überzeugt von den neuen Ansätzen des Spendenparlaments: „Wir unterstützen gern.“ Außer dem Spendenparlament fördern sie auch viele weitere Projekte im Sozialem, der Gesundheit, Inklusioon, Bewegung, Kultur, Sport.

Das Reutlinger Spendenparlament hat in den vergangenen 20 Jahren mit einer Spendensumme von annähernd 730.000 Euro beinahe 250 Projekte in und um Reutlingen gefördert, bzw. ermöglicht. Es ist im Lauf der Jahre zu einer einzigartigen Marke geworden und hat mit seiner konsequenten Arbeit Vieles möglich gemacht. Danke dafür!

Weitere Informationen:

www.Spendenparlament-Reutlingen.com

www.APROS-Consulting.com

www.Baumann-Weishaupt-Reutlingen.de

Wir sind Ihre Öl- und Gasfeuerungsfachfirma mit Montage- und Kundendienst seit 50 Jahren

Wir planen für Sie und betreuen Sie – rund um die Uhr – mit der bewährten Weishaupt Heiztechnik:

– Modernste Technologie in anspruchsvollem Design

– Von der Heizanlage im Einfamilienhaus bis zur komplexen Heizanlage

– Ihr Ansprechpartner für Heizungsbau im Handwerk

Günther Baumann GmbH- Weishaupt Werksvertretung in Reutlingen.

Die Fachfirma mit dem hervorragenden Montage- und Kundendienst.

Firmenkontakt

Günther Baumann GmbH

Winfried Baumann

Am Heilbrunnen 78

72766 Reutlingen

07121-94690

info@APROS-Consulting.com

http://www.baumann-weishaupt-reutlingen.de

Pressekontakt

APROS Int. Consulting & Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

http://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.