Spendenaktion der Arntz Optibelt Gruppe

Höxter, 14. Dezember 2023. Die Arntz Optibelt Gruppe unterstützt gemeinnützige Organisationen aus der Region mit einer Spendensumme von insgesamt 10.000 Euro.

Die gesellschaftlichen Herausforderungen sind weltweit groß, so auch in Höxter. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, in diesem Jahr vier gemeinnützige Organisationen aus der Region unseres Stammsitzes mit insgesamt 10.000 Euro zu unterstützen“, so Reinhold Mühlbeyer, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe. Damit soll die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes Höxter, des SkF Frauen- und Kinderschutzhauses im Kreis Höxter, der Lebenshilfe Höxter sowie des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Paderborn-Höxter zu gleichen Teilen gefördert werden.

Über Optibelt

Die Arntz Optibelt Gruppe zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Hochleistungs-Antriebsriemen und entwickelt anspruchsvolle Antriebs- und Produktlösungen, die im Maschinenbau, der Automobil-Branche, im Landmaschinen-Sektor, in der Haushaltsgeräte-Industrie sowie im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen. Das familiengeführte Unternehmen steuert vom Stammsitz in Höxter acht Produktionsstandorte in sieben Ländern und unterhält eigene Logistik- und Verkaufszentren in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Asien, in Nordafrika, in Australien und Neuseeland. Weltweit sorgen mehr als 2400 Mitarbeiter/innen für einen bestmöglichen Service, optimale Kundennähe sowie höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

