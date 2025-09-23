Spitta Akademie startet neues Lernformat: Video-Seminare

Selbstbestimmt lernen mit 14 Tagen Zugriff, umfangreichem Skript und Fortbildungspunkten – speziell für Zahnärztinnen, Zahnärzte und Praxisteams

Balingen, 23. September 2025 – Die Spitta Akademie, führender Anbieter zahnmedizinischer Fortbildungen, launcht ein neues digitales Lernformat: Video-Seminare. Damit reagiert die Spitta Akademie auf die steigende Nachfrage nach ortsunabhängiger und zeitlich flexibler Fortbildung im Bereich Zahnmedizin.

Was ist das neue Lernformat?

Video-Seminare sind rein digitale Kurse, die es ermöglichen, fachlich fundierte Inhalte online, selbstständig und im eigenen Lerntempo zu erarbeiten – flexibel, wann und wo immer es passt, ganz ohne feste Termine.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Sofortiger Zugriff: Kein Warten auf Termine – direkt nach Anmeldung starten

– 14 Tage verfügbar: Inhalte können beliebig oft wiederholt werden

– Lernen im eigenen Tempo: Ideal für den stressigen Praxisalltag

– Unabhängig von Ort und Zeit: Fortbildung ganz flexibel

– Inklusive PDF-Skript & Zertifikat mit Fortbildungspunkten

– Kursbetreuung und Austausch in der Community

Aktuelle Video-Seminare aus den Themenbereichen Praxismanagement und zahnmedizinische Abrechnung im Überblick:

-Quartalsabrechnung – Fit für einen reibungslosen Ablauf

-Vereinbarungen mit Kassen- und Privatpatienten sowie Analogberechnung gem. § 6 Abs. 1 GOZ

-Patientenaufklärung in der Zahnarztpraxis

-Honorarsicherung trotz Budgetierung für die Zahnarztpraxis

-Fit für die Wirtschaftlichkeitsprüfung in der Zahnarztpraxis

Für wen eignet sich das Format?

Das neue Format richtet sich an:

-Zahnärztinnen und Zahnärzte

-Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

-Praxismanager

-Abrechnungs- und Verwaltungsfachkräfte

Fazit: Fortbildung neu gedacht

Mit den Video-Seminaren der Spitta Akademie gelingt Fortbildung einfach, flexibel und effizient – perfekt für den dynamischen Praxisalltag. Die Kombination aus fundierter Wissensvermittlung, zeitlicher Flexibilität und digitalem Komfort macht das neue Format zu einer idealen Lösung für alle, die beruflich am Ball bleiben wollen.

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Kontakt

Spitta GmbH

Camille Ströbele

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433-952 336



http://www.spitta.de

