Sportlich ausgezeichnet: Die Stirnlampe H19R Signature erhält den ISPO Award 2021

Die High-End-Stirnlampe für anspruchsvolle Outdoor-Enthusiasten wird auf der Internationalen Münchner Sportmesse prämiert

Solingen, im Januar 2021 – Die Jury des ISPO Award hat sich entschieden: Die H19R Signature von Ledlenser gehört zu den herausragenden Sport-Produkten in diesem Jahr und wird in der Kategorie „Winner“ auch auf der Website der Messe ISPO.com präsentiert. Die ISPO Munich Online findet vom 1. bis 5. Februar 2021 statt.

Ledlenser hat die H19R Signature speziell für Extremsportler entwickelt. Sie ist das leistungsstärkste Premium-Modell innerhalb der H-Serie von Ledlenser und bietet eine 4.000 Lumen starke Leuchtkraft sowie eine Leuchtweite von 330 Metern. Darüber hinaus setzen zukunftsweisende Funktionen Outdoor-Aktivitäten auch unter schwierigen Bedingungen in ein sicheres Licht. So lässt sich per Fusion Beam ein einzigartiges Lichtbild aus je einer individuell regelbaren Flood- und Spot-LED komponieren. Die Stirnlampe kann via Bluetooth 5.0 mit der Ledlenser Connect App individuell konfiguriert und gesteuert werden, beispielsweise per Fernbedienung vom Handgelenk aus.

Auch kann die Lampe flexibel eingesetzt werden. Dafür werden verschiedene Halterungen mitgeliefert, die eine sichere Befestigung auch an einem Helm oder auf einem Stativ ermöglichen. Dank des Ledlenser Connecting Systems lässt sich das Zubehör einfach befestigen. Raue Umgebungen sind kein Problem für den langlebigen Lichtspender: Die Flex-Sealing-Technology sorgt für einen maximalen Schutz vor Staub (IP68) und Wasser (IPX8). Auch auf ausgedehnten Touren ist das High-End-Modell von Ledlenser ein zuverlässiger Begleiter: Der Akku hält bis zu 20 Stunden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Mit dem ISPO Award 2021 zeichnet das international führende Sport-Netzwerk ISPO zum zehnten Mal die Highlight-Produkte der Branche aus. Die unabhängige ISPO Award Jury kürt hierfür die innovativsten Produkte, entstanden aus Leidenschaft und Kreativität der Hersteller. Dieses Gütesiegel dient nicht nur Medien und Händlern, sondern vor allem Konsumenten als Orientierungshilfe und Entscheidungsgrundlage in einem vielschichtigen Markt. Die Gewinner werden auf der ISPO Munich Online vorgestellt.

Preise und Verfügbarkeit

Die Stirnleuchte H19R Signature ist im Online Shop von Ledlenser für 299,00 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Der Lieferumfang umfasst:

1 Akkusatz

Befestigungsclips

Helmhalterung

Klettverschlüsse

Magnetladekabel

Stativhalterung

Universalhalterung

Verlängerungskabel

Bluetooth-Fernbedienung

Informationen zur H19R Signature sind unter folgendem Link abrufbar:

https://shop.ledlenser.com/premium-stirnlampe-h19r-signature?c=231

Weitere Modelle sind unter https://shop.ledlenser.com/h-serie-signature aufgeführt und hier erhältlich: https://shop.ledlenser.com/

—

Download der Mitteilung im Word-Format: 2021_01_Ledlenser_Pressemeldung_ISPO-Award

Mit diesem Link erhalten Sie eine Bildauswahl: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/xbxCQ7NYSwP2EBd

—

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an.Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

