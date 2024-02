„STARFACE Roadshow Plus“: UCC-Hersteller informiert mit ausgewählten Technologiepartnern in sieben Städten in DACH

Roadshow im März und April bringt Fachhandelspartnern die neuesten STARFACE-Produkte und -Lösungen näher / Begleitende Support-Workshops in allen Städten / Stopps in Wien, Luzern, Essen, Hamburg, München, Bayreuth und Karlsruhe

Karlsruhe, 14. Februar 2024. STARFACE informiert den Channel im März und April 2024 bei einer großen DACH-Roadshow über die neuesten Trends rund um den Digital Workplace. Die Besucher erhalten dabei auch die Möglichkeit, aktuelle Produkte wie STARFACE 8.1 oder die STARFACE App für Mac ausführlich zu testen. Die Roadshow macht in Wien (12.03.), Luzern (20.03.), Essen (09.04.), Hamburg (11.04.), München (16.04.), Bayreuth (23.04.) und Karlsruhe (25.04.) Station.

Mit an Bord sind diesmal die Technologiepartner snom, estos, Gigaset, Securepoint, o-byte, Fluxpunkt und Telecom Behnke, die im Rahmen der Veranstaltungen ebenfalls ihre technologischen Neuheiten präsentieren. Darüber hinaus konnte der UCC-Hersteller für die Veranstaltungen in Hamburg, Bayreuth und Karlsruhe den Vertriebs-Coach Jürgen Dagutat, sowie für den Termin in Hamburg den LinkedIn-Experten Mark Schulze als Gastreferenten gewinnen. Im Fokus der Vorträge steht die erfolgreiche Selbstpräsentation im Business.

Das große Plus: Begleitende Support-Workshops

Flankierend zum Roadshow-Vortragsprogramm bieten mitreisende Experten aus dem STARFACE Customer Care Center in jeder Stadt einen Support-Workshop an. Teilnehmer erhalten dort spannende Einblicke in die Themen STARFACE Support-Log, Asterisk und STARFACE Cloud Infrastruktur und können sich mit den Support-Verantwortlichen vor Ort über ihre eigenen offenen Support-Cases austauschen.

„Im vergangenen Jahr haben wir erstmals bei ausgewählten Roadshow-Events begleitende Support-Workshops angeboten – und die Idee fand bei der Community riesigen Anklang“, sagt Daniel Mauritz, Leiter Customer Care bei STARFACE. „Daher haben wir den Support-Workshop auf der diesjährigen Roadshow als Bestandteil aller Veranstaltungen integriert und verdeutlichen dies durch das „Plus“ im Namen. Wir vermitteln Support-spezifisches Know-How, geben einen Einblick in die häufigsten Anfragen an den STARFACE Support, adressieren aber auch gezielt offene Support Cases und freuen uns darauf, die Partner bei der Lösung ihrer individuellen Herausforderungen zu unterstützen.“

Die Roadshow-Termine beginnen jeweils um 11.30 Uhr und enden gegen 18.00 Uhr, die Workshops beginnen um 13.00 Uhr. Die Teilnahme an der Roadshow und den Workshops ist für STARFACE-Partner kostenfrei. Interessierte können sich für die Roadshow unter https://starface.com/ueber-uns/events/ anmelden.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

