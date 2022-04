Start-Up revolutioniert das Coaching für Zahnarztpraxen

Erfolgreiche Zahnarztpraxis trotz Fachkräftemangel

Ob eine hohe Fluktuation unter den Beschäftigten, eine Patientenkommunikation mit Hindernissen oder ständiger Zeitmangel: Mit ihrem revolutionären Coaching-Programm hilft die Digital Compass Academy Zahnarztpraxis-Unternehmern dabei, Stolpersteine innerhalb der Praxis zu erkennen, diese gezielt aus dem Weg zu räumen und so den Pfad hin zur erfolgreichen Zahnarztpraxis zu bereiten.

Tatsache ist: Die Eröffnung einer eigenen Praxis ist für viele Zahnmediziner die Erfüllung eines großen Traums. Endlich der eigene Chef sein, Verantwortung übernehmen und sich und sein Team zum Erfolg führen! Doch der Weg der Selbständigkeit birgt auch viele Problemaspekte, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels innerhalb der Branche: Wie gelingt es, dass Mitarbeitende bleiben? Wie schaffe ich eine Arbeitsatmosphäre, in der sich alle wohlfühlen? Wie gestalte ich Arbeitsabläufe, die zu mehr Effizienz und weniger Stress führen? Wie kann ich mich und meine Praxis positionieren, um auch für neue Mitarbeitende interessant zu sein?

Für diese und viele weitere Herausforderungen rund um den Fachkräftemangel ist die Digital Compass Academy der ideale Weggefährte. Denn Gründer Nancy Kirsch und Marc Schwindt haben ein revolutionäres Programm entwickelt, welches speziell auf die Bedürfnisse von Zahnarztpraxen zugeschnitten ist. Es gliedert sich in insgesamt sechs Etappen und geht dabei auf alle wesentlichen Aspekte ein, die für den Erfolg einer Praxis unentbehrlich sind.

Ihr Kompass für den Praxiserfolg

In Etappe eins geht es zunächst darum, sich über Ziele im Klaren zu werden und diese zu bestimmen. Die beiden Experten erarbeiten daher gemeinsam mit dem Praxisinhaber eine Vision für die Praxis und eine entsprechende Positionierung. Sind diese einmal formuliert, kann dem Team und den Patienten klar und transparent vermittelt werden, wo es langgehen soll und wird.

Anschließend gehen die Coaches gemeinsam mit dem Praxisinhaber auf seine Rolle als Chef und Zahnarzt-Unternehmer ein. Denn für alle Selbstständigen gilt: Nur wer genau weiß, wie er sein Team zu führen hat, dem wird letztlich auch gefolgt.

In der nächsten Etappe geht es dann darum, klar definierte Prozesse und Strukturen zu entwickeln, die genaue Zuständigkeiten klären und feste Abläufe definieren. So werden Fehler vermieden und das Team bei seiner Arbeit entlastet. Das Team der Digital Compass Academy hat hierfür einen “Schritt-für-Schritt-Bauplan” entwickelt, der die Herausbildung von funktionierenden Abteilungsstrukturen für ihre Kunden und ihr Team kinderleicht werden lässt.

In der vierten Etappe geht es gezielt ums Team. Hier wird gemeinsam am richtigen Mindset gearbeitet, mit dem die Teammitglieder proaktives Handeln und Teamgeist entwickeln sollen. Das fördert eine positive Atmosphäre im Team und die Mitarbeitenden arbeiten motivierter.

Anschließend widmen sich die Experten der Digital Compass Academy gemeinsam mit dem Team der Patientenkommunikation. Wie schaffe ich eine vertrauensvolle Atmosphäre? Und wie gelingt es mir und meinem Team, mehr Wunschleistungen zu verkaufen? Diese und weitere Fragestellungen und Problemfelder werden im Rahmen des Coachings besprochen und Lösungsansätze aufgezeigt. Im letzten Schritt erarbeitet das Team gemeinsam mit den Experten Konzepte und spezielle Leistungen, die ihre Praxis einmalig und zukunftssicher machen.

Weitere Bausteine runden das Programm ab

Neben intensiven Coaching-Einheiten, kommen beim Programm der Digital Compass Academy weitere, wichtige Bausteine zum Einsatz. So haben die Teilnehmenden des Programms Zugang zum Mitgliederbereich der Academy. Dort warten Impulsvideos, genauso wie Vorlagen und professionelle Anleitungen, beispielsweise zur Gestaltung erfolgreicher Praxisstrukturen.

Darüber hinaus steht das Team der Academy dank Premium Support ihren Kunden jederzeit für Fragen aller Art zur Verfügung.

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren

Ein zufriedenes Praxisteam? Mehr Bewerber? Mehr Umsatz? Mit dem Programm der Digital Compass Academy wird das möglich. Interessenten können jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch unter digital-compass-academy.de vereinbaren.

Die Digital Compass Academy hilft Praxisinhabern mit ihrem umfassenden Coaching-Angebot dabei, ihre Praxis zukunftssicher zu machen. Ob Unterstützung bei strategischen Fragestellungen oder praktische Hilfen für ein modernes Teambuilding: Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in der Dentalwelt können die Gründer ihren Kunden bei jeder Herausforderung unterstützen.

Die Digital Compass Academy – das sind die Gründer Nancy Kirsch und Marc Schwindt. Nancy Kirsch konnte bereits umfassende Erfahrungen in unterschiedlichsten Funktionen der Dentalwelt sammeln. So war sie über Jahre selbst als ZMP in einer Praxis tätig, bevor sie in den Vertrieb für diverse Medizintechnik-Hersteller wechselte. Marc Schwindt ist ebenso wie seine Co-Founderin Nancy in der Dentalwelt zu Hause und war über Jahrzehnte für verschiedene Unternehmen in führenden Positionen tätig.

