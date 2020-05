Starte dein Medizinstudium im Ausland mit einem optimalen Vorsemester Medizin!

Der Trend in den letzten Jahren zeigt eine deutliche Tendenz zu einem Medizinstudium im Ausland, nicht zuletzt wegen der langen Wartezeiten in Deutschland. Im Ausland gibt es keinen Numerus clausus, sodass die Chancen auf eine Zulassung enorm steigen. Ob Bulgarien, Polen oder Slowakei, deine Sprachkenntnisse werden stetig verbessert, der eigene kulturelle Horizont wird erweitert und der Umgang mit neuen Herausforderungen lässt dich wachsen. Dadurch wird deine Selbstständigkeit und deine Felxibilität gesteigert. So kannst du unter anderem nützliche Schlüsselkompetenzen aufbauen. Gründe, für ein Medizinstudium Ausland gibt es viele.

Entscheidend bei einem Medizinstudium im Ausland ist das Bestehen der Aufnahmeprüfungen an der gewünschten Universität. Um sich optimal auf die Aufnahmetests und das Studium vorzubereiten, werden vermehrt Vorsemester Medizin angenommen. Es gibt unterschiedliche Akademien, doch bereitet dich die Berlin Medical Academy besonders intesiv, umfassend und mit qualifizierten und ausgezeichneten Dozent*innen auf ihr Medizinstudium im Ausland vor.

Die Berlin Medical Academy wurde 2013 in Berlin gegründet, um junge Menschen bei dem Medizinstudium Ausland zu unterstützen, sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Vermittlung. Die Berlin Medical Academy verfügt über zahlreiche Koorperationen mit Universitäten in Italien, Kroatien oder Lettland. Das Vorsemester Medizin beinhaltet neben den Onlinekursen und dem Frontalunterricht auch eine intensive Vorbereitung auf den HAM-Nat, MedAt und TMS. Du vertiefst dein Wissen im Bereich der Physik und Chemie, Biologie und Anatomie und in kognitiven Fähigkeiten in sehr kleinen, persönlichen Lerngruppen. Diese Module kannst du sowohl einzeln als auch in Kombination buchen, um effizient deine Wissenslücken zu schließen. Um dein Wissen regelmäßig zu überprüfen machst du Hausaufgaben und schreibst Probe-Klausuren. Das Vorsemester Medizin kann sowohl in Berlin, München oder Köln absolviert werden. Zudem wird dir die Berlin Medical Academy durch erfahrene Studienvermittlung zu deiner Wunschuniversität in Deutschland, Östereich oder in einer der führenden EU-Universitäten verhelfen. Ein Medizinstudium im Ausland verhilft dir zu internationalen Karrieremöglichkeiten und einem Aufbau neuer Netzwerke.

Wir sind Spezialisten in der Vorbereitung von Kursen für ein Vorsemester in Medizin und in der Studienplatzvermittlung für ein Medizinstudium im Ausland.

Kontakt

Berlin Medical Acadamy

Shahar Geva

Friedrichstr. 191

10117 Berlin

017621775398

office@premedicine-berlin.de

https://www.premedicine-berlin.de/uber-uns/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.