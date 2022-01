Stiebel Eltron Wärmepumpen sind nachhaltige Heizungen

www.stiebel-eltron.at – Stiebel Eltron bietet energiesparende Wärmepumpen, die die Heizkosten dauerhaft senken

Klimafreundliche und richtungsweisende Heiztechnik von Haus- und Systemtechnikhersteller Stiebel Eltron Österreich gesucht? – Sauberes Heizen liegt voll im Trend: Der System- und Haustechnikhersteller Stiebel Eltron wächst konstant und erweitert seine bestehenden Produktionskapazitäten, um seine zahlreichen Privat- und Businesskunden in ganz Österreich auch weiterhin mit den innovativsten Wärmepumpen-Heizungen am Markt versorgen zu können. Stiebel Eltron Wärmepumpen nutzen nämlich grüne Umgebungsenergie. Wärmepumpenheizungen von Stiebel Eltron machen fossile Brennstoffe somit vollkommen überflüssig. Stiebel Eltron Wärmepumpen nützen die Energie aus der Erde, dem Grundwasser und der Luft und wandeln diese in natürliche Wärme um. Diese energieeffiziente Form der Wärmegewinnung unterstützt Menschen in Österreich vor allem dabei, die monatlichen Heizkosten zu senken und das Klima aktiv zu schützen. Gerade vor dem Hintergrund steigender Energiepreise ist dies hochgradig relevant. Wer sich vor steigenden Energie- und Gaspreisen unabhängig machen möchte, der sollte die Anschaffung einer Wärmepumpen-Heizung von Stiebel Eltron Österreich in Erwägung ziehen. Diese wird in der Regel auch entsprechend gefördert, da es staatliche Förderungen für systematischen den Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl gibt. Weitere Infos unter: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe.html

STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Sortiment an innovativen Gesamtlösungen im Bereich “Erneuerbare Energien” eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. www.stiebel-eltron.at – Stiebel Eltron ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Elektroindustrie mit Firmenhauptsitz in Holzminden (Niedersachsen). Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, energieeffiziente und komfortable Haustechnik.

Mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind klimafreundliche und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Anbietern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien im Land.

