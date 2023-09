STOOF INTERNATIONAL PRÄSENTIERT AUF DER DSEI 2023 DEN „TROJAN“ IN ZWEI WIDERSTANDSKLASSEN

STOOF INTERNATIONAL aus Borkheide, im Bundesland Brandenburg (Bundesrepublik Deutschland), präsentiert seine neusten Entwicklungen auf der DSEI 2023 (Defence & Security Equipment International, zu Deutsch: Internationale Messe für Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstung) und ist mit dem gepanzerten Fahrzeug „TROJAN“ in der britischen Hauptstadt London vertreten.

Webseite der DSEI 2023 auf: https://www-dsei-co-uk.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

Video von der DSEI 2023 = https://pages.pagesuite.com/media/4/8/48f8776e-7c3d-434f-98cc-6881369f7f26.mp4

Nachdem sich Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kürzlich vom Inhaber von STOOF INTERNATIONAL, Fred Stoof, am Amtssitz des Bundespräsidenten im Berliner Schloss Bellevue, den schwer gepanzerten „TROJAN“ erklären ließ, haben sich nun auf der DSEI 2023 in London, ebenfalls James Roger Cartlidge, britischer Staatsminister für die Beschaffung von Verteidigungsgütern, Daniel Gold, Brigadegeneral in den Streitkräften im israelischen Verteidigungsministerium, Exzellenz Lim Jong-Deuk, stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten Yoon Suk Yeol von Südkorea, Anne-Marie Trevelyan, Staatsministerin im Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, General Sir Patrick Nicholas Yardley Monrad Sanders, Chef des britischen Generalstabs, General Sir Jim Hockenhul, Chef des Verteidigungsnachrichtendienstes und Befehlshaber des strategischen Kommandos des Vereinigten Königreichs, der deutsche Botschafter im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Torsten Gersdorf, Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr, die gepanzerten Fahrzeuge von STOOF INTERNATIONAL angesehen.

„Le Pays de France“ führte als französische Tageszeitung am gestrigen 12. September 2023, dem ersten Messetag der DSEI 2023 in London, ein Interview mit Fred Stoof.

„Le Pays de France“: „Herr Stoof, warum ist STOOF INTERNATIONAL aus Deutschland auf der Messe DSEI, hier in London?“

Fred Stoof: „Die DSEI bringt Regierungen, nationale Streitkräfte, Vordenker der Industrie und die gesamte Lieferkette im Bereich Verteidigung und Sicherheit auf globaler Ebene zusammen. Die DSEI-Messe in London, welche nur alle zwei Jahre stattfindend, ist in diesem Zusammenhang eine der wichtigsten Messen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik, sie bietet eine Plattform des Zugangs zu relevanten Inhalten, Live-Demonstrationen sowie dem Austausch des Wissens, wobei festzustellen ist, dass gerade in den aktuellen Zeiten die neuesten Fähigkeiten von mehr als 1.500 Ausstellern aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Land, Marine, Sicherheit und Joint Zones, im Vordergrund des Interesses der besuchenden Behördenvertreter stehen.“

„Le Pays de France“: „Herr Stoof, Sie präsentieren mit dem „TROJAN“ Fahrzeuge in zwei Schutzklassen. Ist der „Future Tech Hub“ als Baustein im Segment der DSEI 2023 wichtig?

Fred Stoof: „Der Future Tech Hub der DSEI ist der größte und am schnellsten wachsender Bereich der Messe, wobei gerade dieses Segment Aussteller unterstützt, welche im Verteidigungssektor als Industrieunternehmen wichtig sind, dies stärkt ihre Beziehungen durch die Präsenz von Vertretern von Verteidigungsministerien verschiedener Länder.

Angesichts dessen präsentieren wir den „TROJAN“ auf der DSEI 2023 hier in London, in zwei Widerstandsklassen, der VR7 und der VR9.In der aktuellen Zeit von internationalen Spannungen gilt es, durch Fahrzeuge mit absolutem Höchstschutz für zivile, militärische und polizeiliche Einsätze, die Insassen zu schützen, wobei der „TROJAN“ nicht nur nach den zivilen Richtlinien VPAM, sondern auch nach der militärischen Norm STANAG 4569 geprüft ist, was wir mit unserer 150-jährigen Erfahrung im Bau von Spezialfahrzeugen garantieren.“

„Le Pays de France“: Herr Stoof, was bedeutet Höchstschutz in Bezug auf ihre gepanzerten Fahrzeuge?

Fred Stoof: „Der TROJAN wurde nach der VPAM BRV, ERV Fassung 3 (VPAN = Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen der Bundesrepublik Deutschland) geprüft und hat die Zertifizierung nach einer Sprengung auch auf 2 Metern, jeweils mit drei von drei Sternen, durch das deutsche Beschussamt für zertifizierte Sonderschutzfahrzeuge geschafft, was auf diesem Gebiet weltweit ein Novum darstellt.“

WEBSEITE „STOOF INTERNATIONAL“ = https://www.stoof-international.de

Le Pays de France wurde vor 109 Jahren als französische Tageszeitung im Jahr 1914 gegründet und erschien erstmals am 10. Mai 1914. Die französische Tageszeitung „Le Pays de France“ ist eine liberal-konservative Tageszeitung, welche rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in sechs Sprachen (Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch) vor allem über aktuell-politische, wirtschaftliche und finanzielle Themen berichtet, wobei der Schwerpunkt auf der Berichterstattung aus Frankreich und der Europäischen Union liegt

