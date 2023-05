Strand-Atmosphäre im eigenen Garten

Der acamp Strandkorb sylt und die neue cappa Schutzhülle machen es möglich.

Wer träumt nicht davon, sich an einem sonnigen Tag in einem Strandkorb zu entspannen und das Rauschen des Meeres zu hören? Mit dem Strandkorb sylt von acamp wird dieser Traum jetzt auch im eigenen Garten Wirklichkeit. Der hochwertige Strandkorb aus FSC®-zertifiziertem, farbig geöltem Tannen- und Kiefernholz und dem FlexMesh-Korbgeflecht aus recyclingfähigem Kunststoff sorgt für ein authentisches Urlaubsgefühl.

Doch was tun, wenn das Wetter mal nicht mitspielt? Hier kommt die neue cappa Schutzhülle für Strandkörbe ins Spiel. Mit einer Größe von 135 x 115 x 175 cm passt sie perfekt über den Strandkorb sylt und schützt ihn zuverlässig vor Witterungseinflüssen. So bleibt das hochwertige Material lange Zeit in bestem Zustand und der Strandkorb kann auch bei schlechtem Wetter draußen stehen bleiben.

Der acamp Strandkorb sylt hat eine Größe von 110 x 81 x 160 cm und bietet somit genügend Platz für zwei Personen. Die Rückenlehne ist in vier verschiedenen Positionen verstellbar, sodass jeder seine individuelle Lieblingsposition finden kann. Die mitgelieferten Kissen und Nackenrollen sorgen für zusätzlichen Komfort und machen das Relaxen im Strandkorb zu einem besonderen Erlebnis.

Wer also auch im eigenen Garten nicht auf das Urlaubsgefühl verzichten möchte, sollte sich den Strandkorb sylt von acamp und die neue cappa Schutzhülle für Strandkörbe nicht entgehen lassen.

acamp bietet seit mehr als 55 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

