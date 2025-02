Strandhaus Bernstein Erholung an der Ostsee Urlaub mit Hund

Strandhaus Bernstein mit Sauna Whirlpool Kamin Wlan Waschmaschine zwei Schlafzimmer zwei Bäder Wohn Esszimmer Küche

Besucher der Ostseeinsel Rügen erleben das Strandhaus Bernstein als einen Ort der Ruhe und Erholung. Nur wenige Hundert Meter trennen das Ferienhaus vom feinsandigen Strand. Mit Sauna, Whirlpool und vielen weiteren Annehmlichkeiten verspricht es einen gemütlichen Aufenthalt.

Ein Urlaubsziel Mit Jedem Komfort

Das Strandhaus Bernstein liegt in direkter Nähe zur Küste und bietet seinen Gästen eine Vielzahl moderner Annehmlichkeiten. Sauna und Whirlpool sorgen für Entspannung nach erlebnisreichen Tagen, während ein Kamin für gemütliche Stunden sorgt. Die Einrichtung umfasst zudem eine Waschmaschine, zwei Schlafzimmer und zwei Bäder, was den Aufenthalt besonders komfortabel macht.

Natur Entdecken und Genießen

Das Umland des Strandhauses lädt zu ausgiebigen Erkundungstouren ein. Mit herrlichen Wander- und Fahrradwegen können Besucher die schönen Landschaften der Insel Rügen entdecken. Die Nähe zum Hafen ermöglicht Schiffsausflüge nach Hiddensee, einer weiteren malerischen Insel in der Region.

Privatsphäre und Bequemlichkeit

Das Strandhaus lässt in puncto Privatsphäre keine Wünsche offen. Eine Terrasse, die mit einem Tor abgeschlossen wird, bietet ausreichend Raum für erholsame Stunden. Ein eigener PKW-Stellplatz direkt am Haus sorgt für zusätzliche Bequemlichkeit, sodass die An- und Abreise stressfrei verläuft.

Ein Traditionsreiches Vermietungsbüro

Das Vermietungsbüro Sonneninsel Rügen betreut das Strandhaus Bernstein und blickt auf eine lange Tradition der Gästezufriedenheit zurück. Mit einem tiefen Verständnis für Qualität und Service wird jedes Detail darauf abgestimmt, den Besuchern einen unvergesslichen Aufenthalt zu bieten.

Sonneninsel Rügen betreut seit 1995 Urlauber auf der Insel Rügen und bietet mit dem Strandhaus Bernstein ein Urlaubsziel voller Komfort und Annehmlichkeiten. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität und Service, wodurch es gelingt, den Gästen einen erholsamen und individuellen Aufenthalt zu bieten.

Sofortbuchung unter www.ostseeparadies.de Tel 01715662049

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.