Streikhemden von Pohl Verpackungen

Sie sind vielseitiger, als ihr Name es vermuten lässt: Die als “Streikhemden” bekannten Folienumhänge sind vielseitige und aufmerksamkeitsstarke Helfer bei den unterschiedlichsten Events.

Ihr Name kann etwas irreführend sein: “Streikhemden”. Unter diesem Begriff haben sich die vielseitigen Folienumhänge zwar etabliert, doch sollten sie keinesfalls auf diese Funktion reduziert werden. Denn auch bei anderen Veranstaltungen wie großen Open-Air-Konzerten oder Laufveranstaltungen finden die Folienumhänge häufig wertvolle Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise zur Kennzeichnung einzelner Funktionen wie Ordnern, Parkwächtern oder Organisatoren.

Streikhemden aus Troisdorf

Einer der weiß, wie vielseitig Streikhemden sein können, ist Wolfgang Pohl, der als Geschäftsführer der Siegfried Pohl Verpackungen GmbH in der zweiten Generation Produkte und Verpackungen aus Folie herstellt. Vom Klappenbeutel über Kistenabdeckungen bis zu Tragetaschen produziert das Unternehmen aus Troisdorf bei Köln mehr als 100 Artikel in unzähligen Varianten. Die Streikhemden gehören hierbei dank ihrer zahlreichen Vorteile zu den Klassikern. Sie sind preiswert, äußerst strapazierfähig und können dank der hochwertigen Flexodruck-Technik von Pohl mit den unterschiedlichsten Motiven und Informationen bedruckt werden.

Material der Streikhemden ist wertvoller Rohstoff

Produkte aus Folien sind besser als ihr Ruf. Häufig stehen sie in der Kritik, da sie in vielen Fällen maßgeblich an der Umweltverschmutzung beteiligt sein sollen. Wenn die Folienverpackungen und Streikhemden jedoch ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt werden, können sie hier zu neuen Kunststoffprodukten verarbeitet werden. Auf Wunsch fertigen wir Streikhemden auch aus Regenerat oder Green PE an. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Pohl packt’s – Hochwertige Folienverpackungen vom Experten

Von Beuteln und Säcken über Versandtaschen bis zu Kistenabdeckungen und Automatenbeuteln: Siegfried Pohl Verpackungen bietet ein breites Sortiment an Standardverpackungen und entwickelt darüber hinaus gemeinsam mit seinen Kunden ganz individuelle Kunststoffverpackungen mit verwendungsspezifischen Eigenschaften.

Eine hochmoderne 8-Farben-Flexodruckmaschine und zahlreiche Konfektionierungsanlagen bieten hinsichtlich der Form und der Gestaltung der Folienverpackungen zahllose Möglichkeiten.

Das Unternehmen hält immer große Stückzahl an Standardverpackungen vor und übernimmt als zuverlässiger Logistikpartner auch deren Transport zu seinen Kunden im In- und Ausland. Siegfried Pohl Verpackungen wird als Familienbetrieb in der zweiten Generation geführt und feierte 2016 sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.pohlverpackungen.de

Firmenkontakt

Siegfried Pohl Verpackungen GmbH

Wolfgang Pohl

Glockenstr. 92

53844 Troisdorf

+49 (0) 228 / 9 45 15-0

+49 (0) 228 / 9 45 15-100

info@pohlverpackungen.de

http://www.pohlverpackungen.de

Pressekontakt

atw:kommunikation GmbH

Heimo Korbmann

Siegfeldstraße 22

53721 Siegburg

02241/5984-30

hk@atw.de

http://www.atw.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.