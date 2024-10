Stressfreier Familienurlaub 2025

Pauschal buchen und sparen – Frühbucherrabatte und Kinderfestpreise ab 129 €

Eine Pauschalreise bietet Familien zahlreiche Vorteile und ermöglicht eine stressfreie Urlaubsplanung. Da Flüge, Hotel und Transfer in einem Paket enthalten sind, ist der Ablauf einfach und die Kosten bleiben transparent. Bei Pauschalreisen ist der Reisepreis zudem gegen Insolvenzen abgesichert, und im Notfall unterstützt der Reiseveranstalter sofort. Für die Sommerferien 2025 bietet TUI jetzt Frühbucherrabatte und spezielle Kinderfestpreise ab 129 € an, um Familien bei der Planung zu helfen. Die Nachfrage ist hoch, da viele Familien bereits nach passenden Angeboten für die nächsten Sommerferien suchen. Torsten Krüger, Geschäftsführer des ITA Reisecenters aus Hannover, erklärt, dass es für Familien heutzutage besonders wichtig sei, ein verlässliches Budget zu haben.

Kinder können bei TUI-Pauschalreisen für nur 129 € zu beliebten Urlaubszielen wie Spanien, Griechenland und der Türkei reisen. Dieses Angebot ist bis zum 18. November 2024 buchbar und gilt für Reisen zwischen dem 1. Mai und dem 30. September 2025. Eine Auswahl an TUI-Hotels, darunter TUI Magic Life, Robinson, TUI Blue und TUI Suneo, ist in der Aktion inbegriffen. Da es laut TUI im Sommer 2025 keine günstigeren Flugpreise für Kinder geben wird, lohnt sich eine frühzeitige Buchung.

Auch für Familien, die mit dem eigenen Auto anreisen, gibt es Vorteile: Bis Ende Oktober 2025 bietet TUI eine 100%-Ermäßigung für Kinder in Hotels in Deutschland, Österreich, Italien und weiteren Ländern an. Für die Planung und Buchung steht das ITA Reisecenter in Hannover Bothfeld bereit, wo das Team Familien gerne unterstützt, die besten Optionen für einen unvergesslichen Sommerurlaub zu finden.

Zum Originaltext:

Unvergessliche Momente sammeln, die ganz großen Erinnerungen suchen?

Die Reisedesigner von ITA Transworld sind seit 30 Jahren unterwegs und haben jede Menge Erlebnisse und einzigartige Reisen gesammelt. Ob Fernreisen nach Asien und in die Arabischen Emirate, ferne Kreuzfahrten mit außergewöhnlichen Landprogrammen oder exklusive Reisen ins Baltikum – ausführliche Beratung und individuell angepasste Reiserouten sind das Spezialgebiet der ITA Reisedesigner.

Kontakt

ITA Transworld Reisen GmbH

Anja Schlüsche

Adolf-Emmelmann-Str. 5

30659 Hannover

0511-628111



http://www.fernreise.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.