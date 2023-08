Stromausfall, Cyberattacke – Notfall in der IT-Abteilung

Neue Technologiepartnerschaft von smart2success mit der banking network it solutions GmbH: Übersicht und Kontrolle in Notfallsituationen für IT-Teams

Technologiepartnerschaft zwischen deutschen Softwareherstellern smart2success und der banking network it solutions GmbH (bn-its) ermöglicht Übersicht und automatisierte Kontrolle in Notfallsituationen

Hohenhameln, 28. August 2023: Störungen von Produktions- und Geschäfts-Prozessen können Unternehmen großen Schaden zufügen, insbesondere, wenn die davon betroffenen Abteilungen nicht auf einen solchen Vorfall vorbereitet sind. Sehr kritisch wird es, wenn das Management erst beim Eintritt eines Störfalls die Handlungsalternativen entwickeln und Maßnahmen einleiten muss. Wichtige Zeit geht verloren, Sachverhalte werden falsch eingeschätzt, Mitarbeitende sind schlichtweg überfordert. Ganz zu schweigen von dem Szenario, wenn ein Zwischenfall außerhalb der regulären Arbeitszeiten oder bei niedriger Besetzung des IT-Teams passiert.

Durch die jetzt beschlossene Technologiepartnerschaft von smart2success und bn-its werden Unternehmen in kritischen Situationen wieder handlungsbereit und handlungsfähig.

smart2success bietet mit seiner Plattform smart2project das zentrale IT-Cockpit, welches Unternehmensdaten aus unterschiedlichsten Quellen vereint und logisch verknüpft. Mit dieser Software kann die IT-Leitung auf ein Datenfundament zurückgreifen, auf dessen Basis man aussagekräftige und automatisierte Notfallpläne erstellen kann. Die bn-its bietet ihren Kunden, darunter insbesondere Genossenschaftsbanken und mittelständische Industrie- Unternehmen, mit dem VMShutdownManager eine Lösung, welche komplexe Datacenter-Umgebungen bei einem Notfall automatisch in der richtigen Reihenfolge herunter – und wenn möglich – wieder herauffährt. Insbesondere Erfahrungen im Bereich Compliance und im IT-Bankenumfeld zeichnen bn-its aus. Das Risiko für längere Ausfälle, Prozessfehler oder Datenverlust durch Fehler beim Herunterfahren oder beim Wiederanlauf der Systeme ist groß. Je komplexer die IT-Infrastruktur, umso wichtiger ist das Einhalten der richtigen Reihenfolge beim Abschalten der einzelnen Komponenten. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Wiederanlauf reibungslos, schnell und ohne Schäden funktioniert.

Durch das Zusammenspiel beider Softwarekomponenten wird eine höchstmögliche Resilienz im Serverumfeld erreicht, automatisiertes Server-Management realisiert, und eine umfassende Dokumentation erstellt.

Dazu Daniel Döring, Geschäftsführer smart2success: „Wir kombinieren in unserem IT-Cockpit sowohl Daten, Prozesse als auch Assets, und ermöglichen dem IT-Manager diese in Risikolandkarten abzubilden. Dadurch wird das Gefahrenpotential auf einen Blick klar, und man ist durch dedizierte Ablaufpläne handlungsfähig. Durch die Definition von Prozessverantwortlichen und die Nutzung unserer Vorlagen weiß Jeder was zu tun ist. Durch unsere gemeinsame Lösung stellen wir dem Unternehmen außerdem im Notfall, wie beispielsweise einem Stromausfall, quasi eine zusätzliche Arbeitskraft zur Verfügung, die die Unternehmens-Server zuverlässig betreut. Wir schützen die „Kronjuwelen“, die unternehmenskritischen Daten unserer Kunden, auch wenn die IT-Abteilung im Feierabend ist. Der Schaden einer langwierigen, teuren Betriebsstörung wird so stark minimiert.“

Über die smart2success GmbH:

Immer mehr Informationen müssen in Projekte und Prozesse sinnvoll eingebunden werden, und zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen. Oft liegen die Informationen in verteilten Datensilos, deren Inhalte nur Wenige kennen.

Das deutsche Software-Unternehmen smart2success bietet mit seiner Plattform smart2project das zentrale IT-Cockpit, welches Unternehmensdaten aus unterschiedlichsten Quellen vereint, logisch verknüpft und übersichtlich und strukturiert darstellt.

Unternehmen, Kliniken und Energieversorger erhalten mit smart2project die notwendige Datenbasis für Themen wie beispielsweise Digitalisierung, Transformation, Ressourcen Management, Notfallplanung, Change Management und Projekt Management. Weitere Informationen: https://smart2success.com

Über die bn-its GmbH:

Die bn-its GmbH wurde im Januar 2011 gegründet und ist den Bereichen Software-Entwicklung und IT-Services/IT-Consulting tätig. Wir bieten Lösungen im Bereich Remote Access/VPN, zentrales Management des Windows Defenders, zentrales Desktop-Management und Remote Desktop Services.

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir großen Wert auf einfache Bedienung und unkomplizierte Administration. Die Berücksichtigung der Wünsche und Anregungen unserer Kunden ist für uns selbstverständlich. Die Entwicklung und Implementierung integrierter Lösungen stehen auch in den Bereichen IT-Consulting und IT-Services im Fokus.

Insbesondere die Erfahrungen im Bereich Compliance und regulatorische Anforderungen im IT-Bankenumfeld zeichnen uns hier aus. Zu unseren Kunden zählen vor allem Genossenschaftsbanken und mittelständische Unternehmen. Unsere Kernkompetenzen im Bereich IT-Services sind die Themen Virtualisierung, Storage, Backup, Netzwerk, SD-WAN, VPN und Monitoring. Auch im Bereich Security verfügen wir über umfassendes Knowhow und decken die Bereiche Firewalls, SIEM und NAC ab. Wir bieten unsere Kunden ganzheitliche Lösungen durch eine umfassende Integration von einzelnen Bausteinen und Komponenten mit einer vollständigen Dokumentation der Gesamtlösung. bn-its – wir haben die richtige Lösung für Sie!

Weitere Informationen: banking & network it solutions GmbH (bn-its.de)

