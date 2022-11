Subtitling: So boomt die Untertitel-Übersetzung

Mithilfe von Untertitel-Übersetzungen können wir die Botschaft Ihrer Multimediadaten oder Ihr Businesskonzept in allen möglichen Sprachen für alle weltweit zugänglich machen.

Videoinhalte sind heutzutage andauernd auf dem Vormarsch – Videos auf Social Media, Filme und Series von großen Streaming-Konzernen, Tutorials und Anleitungen oder Unternehmensvideos. Zugänglichkeit spielt dabei eine unerlässliche Rolle, denn Sie können durch Subtitling und mit unserem Übersetzungsbüro ein weiteres Publikum erreichen: nicht nur Gehörlosen und Hörgeschädigten sondern auch Menschen ohne Fremdsprachenkenntnisse auf ihren eigenen Muttersprachen.

Welche positive Auswirkungen hat Subtiling auf Ihr Business?

Seitdem viele Studien bewiesen haben, dass audiovisuelle Botschaften stärker wahrgenommen und verarbeitet werden können als reine Textmedien, setzen zahlreiche Unternehmen Animationen, Videoclips oder Multimedia-Präsentationen ein, um ihre Werbebotschaft effizienter vermitteln zu können. Unsere Aufgabe ist dabei, die Wirkung dieser Botschaft durch Untertitel zu verstärken und diese international erlebbar zu machen.

Wie übersetzt man Untertitel?

Viele behaupten: man kann gute Untertitel daran erkennen, dass man sie nicht bemerkt – gute Subtitles zu verfassen ist keine leichte Aufgabe. Die Untertitelung muss gut verständlich und lesbar sein, das Timing muss präzis sein und es muss den Inhalt den ZuschauerInnen gut transportieren können. Unsere Sprachspezialisten setzen dies mit viel Sprachgefühl und fachlichem Knowhow um, da sie die nötige interkulturelle Sensibilität, sprachlichen Fertigkeiten und genügend Erfahrungen haben, um Ihnen erstklassige Untertitel zu erstellen.

Was kostet eine Untertitel-Übersetzung?

Folgende Faktoren beeinflussen die Preise unserer Untertitel-Übersetzungen:

-der Zeitrahmen

-die Sprachkombination

-der Gesamtumfang und Format des Textes

Um weitere Informationen über unsere Übersetzungsdienstleistungen oder unser Übersetzungsbüro zu erhalten oder eine unverbindliche Anfrage zu senden, besuchen Sie unsere Website unter www.tilti.com.

Seit der Unternehmensgründung 1999 hat sich das Übersetzungsbüro Tilti Multilingual zu einem der führenden Anbieter für Sprachdienstleistungen mit einem Team von über 3.000 SprachexpertInnen in Europa entwickelt.

Tilti Multilingual GmbH bietet professionelle Übersetzungen, Lokalisierungen und Dolmetschdienste in verschiedenen Bereichen an und im Bereich der Untertitelung hat sich auf die folgenden Unterkategorien spezialisiert: klassische Untertitelung, Captioning oder Voiceover.

Kontakt

Tilti Multilingual GmbH

Laura Szoradi

Zirkusgasse 20 7

1020 Wien

+4312120277

office@tilti.com

https://www.tilti.com

