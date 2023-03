Suzuki Vitara Lautsprecher nachrüsten 600 Watt Power

Ein Soundsystem Upgrade mit bis zu 600 Watt mit Oberklasse Lautsprecher und Endstufe mit hervorragenden Klangeigenschaften

Für den Suzuki Vitara Typ LY ab 2015 ist ein 600 Watt Power Paket für das Soundsystem verfügbar. Damit wird das Standard Audiosystem massiv aufgerüstet, der Tausch der Lautsprecher hat den größten Einfluss auf die Musikwiedergabe im Fahrzeug. Das Suzuki Vitara 600 Watt Top Performance Soundpaket enthält alle Lautsprecher für die originalen Einbauplätze in beiden vorderen und hinteren Türen. Die Lautsprecher werden mit einer 600 Watt starken Digitalen Endstufe mit geringer Baugröße in Form eines A4 Blattes mit 5 cm Stärke angetrieben.

Die 4-Kanal Endstufe Hertz DPower4 verfügt über High Level und Cincheingänge, und ist so ausgelegt das sie an das bestehende Radio oder Navigation ab Werk die keine Cinchausgänge besitzen anschließbar sind. Für Fahrzeughalter die auch das Werksgerät tauschen wird die Endstufe über Cinchkabel angeschlossen um das Musiksignal zu übertragen.

Die Lautsprecher aus dem Paket sind vom Hersteller Audison das 2 Wege Frontsystem APK165Power mit 345 Watt und externen Frequenzweichen für Hoch- und Tieftöner. Für die Hochtöner verfügen die Frequenzweichen über zweistufige Pegelwähler mit 0 und +3DB Einstellung um auch hinter Gittern bei Einbauplätzen im Fahrzeug die beste Performance zu erreichen. Im Suzuki Vitara sind die Hochtöner in den vorderen Spiegeldreiecken damit empfiehlt sich hier die Einstellung +3DB an den Frequenzweichen für die Hochtöner.

Für beide hinteren Türen ist im Paket das Audison System APX 6.5 Koaxiallautsprecher mit internen Hochtönern enthalten. Die Lautsprecher verfügen über einen Wirkungsgrad von 92,5DB und sind damit sehr Effektiv bei Dynamik und hohen Pegel. Durch die Endstufe befeuert erreichen sie hervorragende Klangeigenschaften und eine detailreiche Musikwiedergabe.

Im Suzuki Vitara Typ LY ab 2015 können die Lautsprecher nur mit fahrzeugspezifischen Halterungen installiert werden, alle Suzuki Vitara Lautsprecher von auto-lautspreher.eu angeboten werden verfügen über diese Halterungen. Die Lautsprecher werden an die bestehenden KFZ-Leitungen in den Türen angeschlossen damit wird ein lästiges Kabelziehen durch das Fahrzeug vermieden das auch auf die Garantieleistung des Fahrzeuges einen Einfluss hätte.

Mit im Paket ist auch ein Kabelkit für die Endstufe um die Stromversorgung zu gewährleisten und alle erforderlichen Kabel für die Anschlüsse an das Radio. Ein Ausbauwerkzeug für die Demontage der Türverkleidung mit Kunststoffhebeln die keine Kratzer oder Dellen am Interior hinterlassen ist ebenfalls enthalten. Für Kunden wird eine ausführliche PDF mit Einbau Tipps für die Demontage der Türverkleidungen und den Einbau bereitgestellt. So kann auch die Installation der Suzuki Auto-Lautsprecher direkt vom handwerklich versierten Fahrzeughalter durchgeführt werden.

Im Angebot ist auch ein Paket selbstklebende Alu-Bitumenmatten enthalten um eine Türdämmung durchzuführen. Damit werden vibrierende Teile ruhiggestellt die bei der Musikwiedergabe stören und die Akustik im Fahrzeug verbessert. Durch die Türdämmung wird die Basswiedergabe der Lautsprecher verbessert.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167



https://auto-lautsprecher.eu/

Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://auto-lautsprecher.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.