Swimmingpool: Urlaub im Garten

(Mynewsdesk) Warum in die Ferne schweifen… mit einem Swimmingpool ist ein Urlaub im eigenen Garten möglich, der keine Wünsche offen lässt. Mit Desjoyaux können Sie sich Ihren Traum vom Pool erfüllen. Statt aufwendiger Reiseplanung, einfach durch die Terrassentür zum Urlaubsort. Genießen Sie das Leben mit der Familie, Kindern und Freunden.

Leben genießen: Pools von DesjoyauxUrlaubsreisen sind wohl für die nächste Zeit nur eingeschränkt möglich. Doch es gibt tolle Möglichkeiten auch zuhause einen wundervollen Urlaub zu verbringen. Ein Pool ist dabei ein echtes Highlight. Ob in Haus oder Garten bereitet Ihnen dieser nicht nur zur Urlaubszeit, sondern das ganze Jahr Freude.

Sie überlegen, ob sich ein eigener Pool lohnt. Wir sagen: JA!

Ein Pool bietet Ihnen eine ganze Reihe an Vorteilen:

* Spaß für Kinder und die ganze Familie

* Abkühlung an heißen Sommertagen

* Pool-Party mit Freunden

* Ruhe genießen und im Wasser entspannen

* schonende Bewegung für Ihre Gesundheit

* sportliches Training (mit einer Gegenstromanlage)

* Daheim Urlaub machen

* …

Erfahren Sie mehr auf: https://www.desjoyaux.de/pool

Warum ein Desjoyaux Pool?Ein Desjoyaux Pool bietet Ihnen lange Freude, denn gute Qualität zahlt sich aus. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum ein Swimmingpool von Desjoyaux die beste Wahl ist: Die Filtertechnik.

Auf den ersten Moment mag „Filtertechnik“ sehr technisch und unbedeutend klingen. Sie sollten aber bereits beim Kauf des Swimmingpools an den Aufwand bei der Wartung und auch an die Betriebskosten denken.

Senden Sie uns unverbindlich eine Anfrage und wir vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin mit Ihnen. Wer gut informiert ist, der kann beim Kauf eines Pools auch die richtige Entscheidung treffen. Wir freuen uns auf Sie!

Poolbau vom Händler vor OrtWer einen Swimmingpool kaufen möchte, der braucht gute Beratung. Welche Größe sollte der Pool haben und welche Form? Braucht es eine Poolheizung und wo liegen die Vorteile einer Poolhalle?

Wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich in einer unserer Filialen. Wir sind bundesweit für Sie vor Ort – vereinbaren Sie einen Termin bei einem Desjoyaux-Händler.

Neu: Wir beraten Sie auch gerne per Video-Chat. Mehr dazu auf https://www.desjoyaux.de/

Desjoyaux bietet weltweit hochwertige Swimmingpools in allen Größen und Formen. Das Familienunternehmen blickt als Marktführer auf 50 Jahre Erfahrung im Bereich Poolbau zurück. Ob Gartenpool oder Pool im Haus – wir bieten alles aus einer Hand. Eine Besonderheit: Unsere patentierten Poolfilter funktionieren ohne unterirdische Rohrleitungen – für Ihren Swimmingpool ist also kein Anschluss an die Kanalisation erforderlich.

