Swissbit und A-Trust vertiefen Zusammenarbeit bei Fiskalisierung und FIDO-basierten Sicherheitslösungen

Swissbit, führender Anbieter sicherer Speicher- und Sicherheitslösungen, und A-Trust, führender qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter mit Fokus auf digitale Identitäten und Authentifizierung, bauen ihre strategische Partnerschaft weiter aus. Ziel ist es, den grenzüberschreitenden Zugang zu Fiskalisierungs- sowie FIDO-basierten Sicherheitslösungen zu vereinfachen. Der Ausbau der Zusammenarbeit umfasst gemeinsame Aktivitäten in beiden Bereichen.

Durch eine noch engere Abstimmung ihrer Portfolios möchten beide Unternehmen ihren Kunden einen vereinfachten Zugang zu länderspezifischen Fiskallösungen ermöglichen – insbesondere mit Blick auf Deutschland und Österreich. Dies unterstützt Unternehmen mit grenzüberschreitenden Geschäftsmodellen dabei, regulatorische Anforderungen strukturiert, konform und skalierbar zu erfüllen.

Kunden profitieren von optimal aufeinander abgestimmten Lösungen, die die Komplexität der Integration reduzieren und zugleich die Einhaltung nationaler Vorschriften und Sicherheitsstandards sicherstellen.

„Swissbit ist ein starker und verlässlicher Partner für fiskal- und sicherheitsrelevante Anwendungsfälle. Gemeinsam ermöglichen wir es Kunden, nationale Fiskalanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig auf bewährte Authentifizierungstechnologien zu setzen“, kommentiert Wolfgang Cech, Head of Global Sales & Partnerships bei A-Trust.

„Durch die Ausweitung unserer Partnerschaft mit A-Trust vereinfachen wir den Zugang zu länderspezifischen Fiskallösungen und ermöglichen es unseren Kunden, Deutschland und Österreich konsistent und zuverlässig abzudecken“, ergänzt Marco Leidl, Vice President Business Development Embedded IoT Solutions bei Swissbit.

Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.

Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.

