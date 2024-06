Zürich, Schweiz – 27/06/2024 – Die Swisswatt one AG, ein führender Anbieter von Solartechnologie, freut sich, eine neue Kooperation mit einer renommierten Schweizer Universität bekannt zu geben. Ziel dieser Partnerschaft ist die unabhängige Prüfung und Zertifizierung von Solarmodulen, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Höchste Qualitätsstandards durch unabhängige Prüfungen

Im Rahmen dieser Kooperation wird die Schweizer Universität modernste Labore und Prüfverfahren einsetzen, um die Solarmodule der SwissWatt One AG auf ihre Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit zu testen. Diese unabhängigen Prüfungen werden sicherstellen, dass die Produkte den strengen Anforderungen des internationalen Marktes entsprechen und die hohen Erwartungen der Kunden erfüllen.

Innovation und Vertrauen

„Unsere Zusammenarbeit mit einer der führenden Universitäten der Schweiz ist ein bedeutender Schritt, um die Qualität unserer Solarmodule weiter zu erhöhen und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte zu stärken,“ sagte Michael Andreas Heilig, Geschäftsführer der SwissWatt One AG. „Durch die unabhängige Prüfung und Zertifizierung unserer Produkte können wir sicherstellen, dass wir weiterhin an der Spitze der technologischen Innovation stehen und unseren Kunden nur die besten Lösungen anbieten.“

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Partnerschaft unterstreicht auch das Engagement der SwissWatt One AG für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Durch die Sicherstellung der hohen Qualität und Effizienz ihrer Solarmodule trägt das Unternehmen dazu bei, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Über SwissWatt One AG

Die SwissWatt One AG ist ein führender Anbieter von Solartechnologien mit Sitz in Zürich. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von hochleistungsfähigen Solarmodulen spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Qualität bietet die SwissWatt One AG nachhaltige Energielösungen für Kunden weltweit.

Bei der Auswahl von Solarmodulen sollten Sie auf Qualität achten. Hochwertige Solarmodule erzielen eine höhere Leistung, sind langlebiger und benötigen weniger Wartung.

Wir bieten eine Palette der besten Solarmodule, die es auf dem Markt gibt. Unsere SwissWatt One Module erfüllen die allerhöchsten Qualitätsstandards. Nur das Beste ist für uns gut genug!

