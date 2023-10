Synostik entwickelt intelligente Diagnose für robotergestütztes Applizieren von Klebebändern

Der DiagnoseDesigner sorgt für umfangreiche Analyse der Mechatronik der Applizierköpfe bei Glaub Automation

Oebisfelde, im Oktober 2023 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, gibt bekannt, dass ein DiagnoseDesign-Projekt bei der Glaub Automation & Engineering GmbH aus Salzgitter, einem Spezialisten für Automatisierungslösungen, erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Rahmen des Projekts wurde für das smarte Klebehandlingsystem TapeHead-3000, eine strukturierte Analyse der Mechatronik entwickelt. Ziel ist es Betriebsereignisse zu antizipieren, zu bewerten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behandlung dieser Fälle zu designen.

„Im Ergebnis werden Betriebsereignisse identifiziert und schlank designte Schritt-für-Schritt-Algorithmen entwickelt. Auf dieser Grundlage wird die technische Dokumentation für unsere Kunden zum praxistauglichen, digitalen Instandhaltungsleitfaden. Wir von Glaub planen DiagnoseDesign mit der Synostik GmbH auch für unsere anderen Applizierköpfe einzusetzen“, so Niko Glaub, Geschäftsführer der Glaub Automation & Engineering GmbH.

Applizierköpfe für die Montage­vorbereitung

Die Applizierköpfe (TapeHeads) von Glaub sind Vorrichtungen, mit denen automatisch Klebeband aufgebracht werden kann. Der Vorgang kann – je nach Anwendung – geradlinig, als Kurvenfahrten, mit Steigungen bzw. Tälern erfolgen. Die Einsatzgebiete finden bevorzugt in den Bereichen Automotive und Elektronikfertigung sowie in der Kunststofftechnik Anwendung. Speziell bei der Montagevorbereitung von Kunststoffbauteilen, wie Zierleisten, Stoßfängern oder Blenden, ist präzises Applizieren von Klebebebändern extrem wichtig.

Algorithmen für effektive Instandhaltung

Um eine Optimierung der technischen Dokumentation des TapeHead-3000 vorzunehmen, wurden von Glaub die Experten von Synostik hinzugezogen. Ziele waren einerseits ein praxistauglicher und digitaler Instandhaltungsleitfaden, andererseits Verbesserungspotentiale für zukünftige Generationen der TapeHeads aufzuzeigen. Hierzu wurden von Synostik gemeinsam mit dem Kunden ein strukturiertes Abbild der Mechatronik entwickelt. Für die so identifizierten Wirkorte wurden Ereigniskataloge entwickelt und die Ereignisse bewertet. Zu den relevanten Ereignissen wurden Strategien und entsprechende Konzepte festgelegt, um effektive Instandhaltungsmaßnahmen für die Applizierköpfe zu definieren. Die Erstellung der dafür erforderlichen Algorithmen erfolgte mit dem Synostik-Tool DiagnoseDesigner und kann individuell an Kundenanforderungen angepasst werden. Beispielsweise analysieren die Algorithmen Indizien für mögliche Schäden, die sich aus vielen Datenformen wie z.B. Historiendaten und Kennlinien ableiten lassen. Darüber hinaus können auch wiederauftretende Muster erkannt werden.

Projekt schafft Meilenstein

„Die Erprobung des DiagnoseDesigns an einer solchen, komplexen Nischenanwendung ist für uns ein absoluter Meilenstein. Wir konnten uns zügig in der gebotenen Tiefe in die Thematik einarbeiten und haben auch Dank der professionellen Zusammenarbeit mit den Experten der Glaub GmbH ein nachhaltiges Ergebnis erzielt“, so Johannes Diedrich, Bereichsleiter Industrieprojekte bei der Synostik GmbH.

Digitalisierung für weltweiten Einsatz

Das Ergebnis beinhaltete einen strukturierten Systemüberblick mit Fokus auf mögliche Betriebsereignisse und deren Behandlung. Durch die digitalen Tools entstehen praxistaugliche Instandhaltungsleitfäden, die Glaub zur Verfügung gestellt werden. Dadurch werden die gesamten Applizierprozesse optimiert. Alle Algorithmen liegen zudem als XML-Datei vor und können zur Weiterverarbeitung sehr einfach konvertiert und in jedes kundenspezifische Format überführt werden. So ist z.B. ein Text-Export/-Import zur einfachen Übersetzung der Leitfäden für den weltweiten Einsatz der Glaub-Systeme möglich.

Über Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist ein Anbieter von Systemdiagnostik-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 63 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und in den Geschäftsstellen in Hannover, Magdeburg, Wolfsburg und Bremen. Ferner existiert ein Partnerbüro in Ingolstadt. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Diagnose komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/

