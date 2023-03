SYZYGY GROUP bestätigt Rekorderlöse: Umsatz steigt um 17 Prozent auf EUR 70,6 Mio. Dividendenvorschlag: EUR 0,22 pro Aktie (+10% ggü. Vorjahr)

Bad Homburg, 30. März 2023

– Umsatzerlöse von EUR 70,6 Mio., Umsatzsteigerung um +17%, bzw. EUR 10,5 Mio. ggü. Vorjahr

– Operatives Ergebnis von EUR 6,2 Mio. bei einer operativen EBIT-Marge von rund 8,8%

– Firmenwert-Abschreibung in Höhe von EUR 11,4 Mio. aufgrund der deutlich angestiegenen Zinssätze und der damit verbundenen höheren Diskontierungssätze

– Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2022: EUR 0,22 je Aktie (+10% ggü. Vorjahr)

– Ausblick 2023: Umsatzwachstum von etwa 6-8% bei einer EBIT-Marge von rund 9-10%

Die Unternehmensgruppe bestätigt die vorläufigen Zahlen: Die Umsatzerlöse haben in 2022 um 17 Prozent auf EUR 70,6 Mio. bei einer operativen Profitabilität (EBIT-Marge) von 8,8 Prozent zugelegt. Somit erzielte die SYZYGY GROUP für 2022 Rekorderlöse seit ihrer Gründung. Das operative Ergebnis vor Firmenwertabschreibungen beträgt EUR 6,2 Mio.

Der Umsatz im Segment Deutschland verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 14 Prozent auf 55,0 Mio. EUR bei einer operativen Profitabilität von 10 Prozent. Der Umsatzanteil dieses Kernmarktes liegt damit bei knapp 78 Prozent.

Die internationalen Gesellschaften verzeichneten weiterhin eine positive Entwicklung. Im Segment Großbritannien und den USA stieg der Umsatz um 16 Prozent auf EUR 9,9 Mio. bei einer operativen Profitabilität von 14 Prozent. Der Auslandsmarkt Polen konnte ein Wachstum von 25 Prozent auf EUR 6,0 Mio. bei einer operativen Marge von 13 Prozent verzeichnen.

Damit haben alle Tochtergesellschaften der SYZYGY GROUP sowohl zum Umsatzwachstum als auch zum operativen Gewinn beigetragen.

Im Wesentlichen aufgrund der deutlich angestiegenen Zinssätze und der damit verbundenen höheren Diskontierungssätze schreibt die SYZYGY GROUP Firmenwerte in Höhe von EUR 11,4 Mio. ab. Dies führt einmalig zu einem negativen EBIT von EUR -5,2 Mio. und zu einem negativen Konzernergebnis von EUR -7,4 Mio. Die operative wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der SYZYGY GROUP, der Cashflow und die Dividendenstrategie bleiben davon unberührt.

Im Jahr 2023 wird die SYZYGY GROUP verstärkt strategische Akquisitionen in Betracht ziehen, um das Angebotsportfolio zu erweitern. Der operative Cashflow von EUR 12,6 Mio, die hohe Eigenkapitalquote von 46 Prozent sowie die hohe Kredibilität bilden dafür die Basis.

„Ich freue mich, dass wir das Jahr 2022 mit einem Rekordergebnis abschließen konnten. Unser organisches Umsatzwachstum zeigt, dass wir uns erfolgreich in diesen Märkten positionieren. Zurzeit beobachten wir eine rasante Entwicklung der KI-Tools, die den Digital- und Kreativmarkt dynamisch weiter entwickeln werden. Darin sehe ich sehr viele neue Chancen, unsere Services weiter auszubauen und unseren Kunden innovative Dienstleistungen anzubieten”, sagt Franziska von Lewinski, CEO der SYZYGY GROUP.

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022

Auf Basis der Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 11. Juli 2023 eine Dividende von EUR 0,22 je Aktie vor. Dies entspricht einer Erhöhung um EUR 0,02 bzw. 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Prognose

Die SYZYGY GROUP erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum von rund 6-8 Prozent sowie eine EBIT-Marge in einem Korridor von 9-10 Prozent.

Der vollständige Geschäftsbericht 2022 ist ab dem 31. März 2023 unter

www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

In TEUR 2022 2021 Veränd.

Umsatzerlöse 70.612 60.124 17%

EBIT (vor Firmenwertabschreibungen) 6.208 6.379 -3%.

EBIT-Marge (vor Firmenwertabschreibungen) +8,8% 10,6% -1.8pp

EBIT (inkl. Firmenwertabschreibungen) -5.205 6.379 n.a.

EBIT-Marge (inkl. Firmenwertabschreibungen) -7,4% 10,6% n.a

Finanzergebnis -848 -985 -14%

Periodenergebnis vor Steuern -6.053 5.394 n.a.

Konzernergebnis -7.381 4.133 n.a.

Gewinn/Aktie (EUR) -0,56 0,30 n.a.

Über die SYZYGY GROUP

In der SYZYGY GROUP beschäftigen sich rund 600 Spezialist:innen mit der Digitalisierung von Marken und Geschäftsprozessen. Zusammen schaffen wir nachhaltige Kundenbeziehungen durch bessere digitale Erlebnisse.

Die SYZYGY GROUP wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.

Seit 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Zur SYZYGY GROUP gehören der Beratungs- und Umsetzungspartner für Transformation in Marketing und Vertrieb SYZYGY, der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, der VR-Spezialist SYZYGY Xrealities, die Strategieberatung diffferent und das Design Studio Ars Thanea.

Die SYZYGY GROUP und ihre Einheiten betreuen Marken wie BMW, Bosch, Bundesregierung, Commerzbank, Consorsbank, Daimler, Deliveroo, Eucerin, Frankfurter Buchmesse, Fisker, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, MINI Deutschland, mobile.de, o2, PayPal, Porsche, Volkswagen, Wempe und Wirex.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy.de

+49 (0) 6172 9488-252

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0005104806

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

SYZYGY AG

Susan Wallenborn

Horexstrasse 28

61352 Bad Homburg

061729488252



https://www.syzygy.de/

Pressekontakt

SYZYGY AG

Susan Wallenborn

Horexstrasse 28

61352 Bad Homburg

061729488252



https://www.syzygy.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.