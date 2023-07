Talentia gewinnt erneut den Preis „Excellent Financial Consolidation Functionality“

Talentia Software, ein international führender Anbieter von Corporate Performance Management-Lösungen, wurde zum zweiten Mal in Folge von BPM Partners mit der Auszeichnung „Excellent for Financial Consolidation“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung basiert auf Kundenbewertungen in der neuesten BPM Pulse Research-Studie.

Talentia CPM Plattform hat diese Auszeichnung dank ihrer Benutzerfreundlichkeit, der schnellen Implementierung und der vielen Standard-Funktionalitäten erhalten. Diese Eigenschaften machen Talentia CPM zu einer führenden Lösungen für den Mittelstand.

Darüber hinaus verliehen die BPM-Analysten der Talentia CPM Plattform noch weitere Auszeichnungen, welche während der Jubiläumsausgabe des jährlichen Pulse of Performance Management-Webcasts bekannt gegeben wurden.

Die BPM-Anbieter-Matrix

Talentia wurde im zweiten Jahr in die „Vendor Landscape Matrix“ von BPM Partners aufgenommen. Die Ergebnisse der BPM Pulse Research-Studie und die Erkenntnisse des Analystenteams werden kombiniert, um den BPM Vendor Landscape Matrix-Bericht zu erstellen, der darauf abzielt, die Hauptakteure auf dem BMP-Markt herauszufiltern. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen Unternehmen helfen, die richtigen Auswahlkriterien zu finden und den Anbietern zu finden, welche die Bedürfnisse am besten erfüllt.

Die Vendor Landscape Matrix von BPM Partners wird jährlich aktualisiert, um immer die aktuell verfügbaren Informationen widerzugeben. Alle Daten der Vendor Landscape Matrix werden von BPM Partners unabhängig recherchiert und zusammengestellt.

Talentia CPM-Plattform, erneut ausgezeichnet für „hervorragende Funktionalität zur Finanzkonsolidierung“

„Wir freuen uns, dass die Hauptstärken von Talentia, nämlich die Benutzerfreundlichkeit, die Eigenverantwortung für die Finanzabteilung und die schnelle Implementierung, bei den Kunden Anklang finden. Der Gesamtwert der Kundenzufriedenheit von Talentia stieg von 4,33 im Vorjahr auf 4,69 in 2023. Dies ist ein klarer Beweis für die wachsende Zufriedenheit der Benutzerbasis und zeigt die konsequente Weiterentwicklung der Lösung“, sagte Craig Schiff, CEO, BPM Partners.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Die Empfehlung von BPM Partners gepaart mit dem ausgezeichneten Kundenzufriedenheitswert beweist, dass Talentia CPM bei Kunden und Interessenten guten Anklang findet“, kommentiert Richard Bavington, North America General Manager bei Talentia. „Unser Team ist ständig bestrebt, Unternehmen bei der Bewältigung oft umständlicher und zeitaufwändiger Finanzprozesse wie Konsolidierung, Berichterstattung und Planung zu unterstützen.“

„Talentia CPM hat sich in den letzten 12 Monaten enorm weiterentwickelt und deckt nun die gesamte Bandbreite der Konsolidierungs- und Reportingprozesse ab, die unsere Kunden suchen, und das alles in einer benutzerfreundlichen und kostengünstigen Implementierungslösung“, fügte Rolf Niedermann hinzu, Produktmanager bei Talentia.

Über BPM Partners

BPM Partners ist einer der führenden unabhängigen Analysten für Business Performance Management (BPM) und den damit verbundenen Business-Intelligence-Lösungen. Die Analysten wurden von Forbes als eines der besten Managementberatungsunternehmen Amerikas ausgezeichnet. BPM Partners unterstützt Unternehmen in folgenden Bereichen: Budgetierung, Planung, Finanzkonsolidierung, Finanzabschlüsse und Berichterstattung, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, der Rentabilitätsoptimierung, der Entwicklung wichtiger Leistungsindikatoren (KPI) und der betrieblichen Leistungsherausforderungen mit herstellerneutralen Experten. Sie begleiten Unternehmen von Anfang an durch ihre BPM-Initiativen, helfen das Risiko zu reduzieren und die Kosten zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter BPMPartners.com. Folgen Sie BPM Partners auf Twitter @BPMTeam und LinkedIn BPM Partners | LinkedIn.

Die Talentia Software Gruppe hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von CPM (Corporate Performance Management), Accounting und HCM (Human Capital Management) Software spezialisiert. Mit mehr als weltweit 3″600 Kunden und Tochterunternehmen in 9 Ländern ist Talentia eines der führenden Unternehmen in diesen Bereichen. Nach ursprünglichem Fokus auf Südeuropa ist die Gruppe nun auch im DACH-Raum erfolgreich tätig.

