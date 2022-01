Tarifvergleich mit echtem Gewinn

Energiepreise, die in endlose Höhen steigen, veranlassen immer mehr Verbraucher dazu einen neuen, günstigeren Stromanbieter zu suchen, um Kosten zu sparen. Gerade durch den starken Anstieg der Stromkosten nutzen viele Verbrauch, Vergleichsportale im Internet. Diese rühmen sich mit dem günstigsten Preis, doch nicht selten werden glückliche Verbraucher kurze Zeit nach dem Stromanbieterwechsel mit einer Preiserhöhung böse überrascht. Andre Fritschka von tariftaucher.de kennt die Probleme der Verbraucher und hat gleichzeitig die Lösung. Seine KundInnen erhalten ein kostenfreies Expertenangebot und können somit zu einem Stromanbieter mit lukrativen Konditionen wechseln.

Warum hat tariftaucher.de Zugriff auf günstige Tarife?

Im Portfolio von tariftaucher.de befinden sich ausschließlich jene Versorgungsunternehmen, die genügend Energie eingekauft haben, um Endverbrauchern langfristig günstige Preise anbieten zu können. Mit einigen Versorgern bestehen mittlerweile Direktverträge, was bedeutet, dass es keine Zwischenhändler gibt und die Preise für die Verbraucher somit günstig gehalten werden können. Um davon zu profitieren, hat jeder die Möglichkeit auf der Webseite tariftaucher.de ein Expertenangebot mit wenigen Klicks anzufordern. Experte Andre Fritschka erklärt, wie es funktioniert.

Das Expertenangebot

Die Postleitzahl, der kWh-Verbrauch pro Jahr, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Das ist alles, was es für das kostenfreie Expertenangebot braucht. Nach dem Versand erhalten Interessierte ein unverbindliches und individuelles Angebot per E-Mail, welches auch eine Preisgarantie enthält. Wer seinen Stromanbieter wechseln will, ergänzt seine Daten, unterschreibt und sendet das Angebot digital oder postalisch an tariftaucher.de retour. Einfach und unkompliziert. Hohe Transparenz für Verbraucher und dauerhaft zufriedene Kunden ist den Experten bei tariftaucher.de ein besonderes Anliegen.

Die Vorteile von tariftaucher.de

Die Tarifexperten unterstützen KundInnen jedes Jahr, und nicht nur einmalig. Zudem sorgt der Tarifwecker dafür, dass Kündigungsfristen nicht vergessen werden. Es besteht ein geringer Wechselaufwand für Kunden, zudem sind die Verträge durch Preisgarantien vor unliebsamen Erhöhungen geschützt. Auf der Webseite des Portals gibt es umfangreiche Informationen zum Thema Stromkosten und Tipps für den Strompreisvergleich. Strom sparen und das sinnvoll ist – in Zeiten von starken Preiserhöhungen – ebenfalls ein wichtiges Thema für Verbraucher. Mehr Informationen dazu und den Zugang zum kostenfreien Expertenangebot finden Sie hier auf der Webseite tariftaucher.de

