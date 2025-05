Tattoo-Künstler bringt Old Dragon Rum auf den Markt

Old Dragon – Ein Rum mit Charakter, geboren aus Kunst und Handwerk

Old Dragon – Ein Rum mit Charakter, geboren aus Kunst und Handwerk

Dinkelsbühl 30.5.2025- Der Dinkelsbühler Tattoo-Künstler Dimitri Zaharcenko, Gründer des Studios 2Brothers Ink, erweitert sein kreatives Schaffen: Mit Old Dragon Rum präsentiert er eine eigenständige Spirituose, die Kunst, Handwerk und Geschmack auf einzigartige Weise verbindet.

Old Dragon ist ein Premium-Rum mit natürlicher Bananennote, der durch seine Herkunft und Herstellung beeindruckt: Die Basis bilden sorgfältig ausgewählte, lang gereifte Rums aus Venezuela und Jamaika, die sowohl im Pot-Still- als auch im Column-Still-Verfahren destilliert werden. Das Ergebnis ist ein komplexer, aber weicher Rum mit tiefem Charakter – pur trinkbar und ebenso vielseitig im Mix.

Die Idee für Old Dragon entstand direkt im Tattoo-Studio: „Ich wollte ein Produkt schaffen, das meine Werte als Künstler widerspiegelt – Qualität, Präzision, Persönlichkeit“, erklärt Zaharcenko. „Old Dragon ist kein Mainstream-Rum. Er ist das Gegenteil davon – eigenständig, mutig, mit Seele.“

Die Flasche ziert ein goldenes Drachenskelett – eine Anspielung auf Zaharcenkos Geburtsjahr im chinesischen Jahr des Drachen. Das Design unterstreicht die rebellisch-edle Note des Rums und macht jede Flasche zum Statement.

Old Dragon Rum ist ab sofort für 59 Euro erhältlich – exklusiv im 2Brothers Ink-Studio sowie an ausgewählten Standorten und im Online-Vertrieb. Neben Endkunden sind auch interessierte Händler, Bars und Gastronomen eingeladen, den Rum in ihr Sortiment aufzunehmen. Alle relevanten Informationen für Geschäftsanfragen stellt der Hersteller auf Anfrage bereit.

Weitere Informationen, Bestellmöglichkeiten und Bezugsquellen finden Sie unter:

www.olddragon.de

Vertrieb & Kontakt: Der Rum ist derzeit im Tattoo-Studio 2Brothers Ink, online sowie an ausgewählten Standorten erhältlich. Geschäftsanfragen von Händlern, Gastronomen oder Eventpartnern sind jederzeit willkommen.

Weitere Informationen: www.olddragon.de

Kontakt

Dimis Tattoo und Piercing Studio

Dimitri Zaharcenko

Danziger Str 15

91550 Dinkelsbühl

015568761848



http://olddragon.de

