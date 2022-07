Taxi Minor in Baden-Baden – Besorgungsfahrten mit dem Taxi

Selbstverständlich ist Taxi Minor Baden-Baden verlässlicher Partner bei Besorgungsfahrten

BADEN-BADEN. “Können wir noch kurz bei der Apotheke anhalten?” Egal ob Sie mit dem Taxi in Baden-Baden auf dem Rückweg vom Arzt oder gerade am Flughafen aus dem Urlaub angekommen sind. Sie können die Fahrt mit Taxi Minor gerne für Besorgungen nutzen und das Taxi wartet auf Sie. “Es gibt immer wieder Alltagssituationen, in denen Kunden auf unseren Taxi Service angewiesen sind, um Besorgungen zu machen. Wenn das Auto in der Werkstatt ist oder Sie mit verstauchtem Fuß nicht selbst fahren können, kann es mühselig sein, sich mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs einzudecken. Taxi Minor Baden-Baden ist für Besorgungsfahrten in Baden-Baden und Umgebung ihr zuverlässiger Partner”, so Waldemar Minor von Taxi Baden-Baden.

Besorgungsfahrten – Taxi Baden-Baden ist zur Stelle

Besondere Situationen erfordern manchmal besondere Maßnahmen. Taxi Minor Baden-Baden kann Kunden auch in diesen Momenten zur Seite stehen. “Wir bringen für das Auto den Zweitschlüssel zu Ihnen, besorgen Medikamente, wenn Sie nicht aus dem Haus können oder holen das Essen vom Lieblingsrestaurant ab, wenn dieses keinen Lieferservice hat – unkompliziert, schnell und zuverlässig. Verlassen Sie sich auf den Service von Taxi Minor Baden-Baden”, so Waldemar Minor.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

