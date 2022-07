Taxi Minor in Baden-Baden fährt auch Freizeit Highlights an

Stressfreie Fahrten zum Schwarzwald-Highlight Europa-Park bequem mit dem Taxi

BADEN-BADEN. In und rund um Baden-Baden gibt es viele Freizeitaktivitäten, die von Wandern, über Weinproben bis hin zu Konzerten reichen. Doch ein besonders beliebtes Freizeit Highlight für jung und alt ist und bleibt immer noch der Europa-Park in Rust. Der Freizeit- und Themenpark steht ganz oben auf der To-Do-Liste vieler Menschen. Für viele ist jedoch schon die Fahrt dorthin mühselig. Sei es der Verkehr oder die Suche nach einem Parkplatz. Um den Besuch im Freizeitpark so stressfrei wie möglich zu gestalten, kann bei Taxi Minor in Baden-Baden problemlos die Hin- und Rückfahrt geplant werden.

Sicher und zuverlässig in den Europa-Park mit Taxi Baden-Baden

Taxi Minor in Baden-Baden sorgt nicht nur dafür, dass die Gäste gut von A nach B kommen. Durch die zuverlässige Arbeitsweise kommen die Fahrgäste auch sicher und pünktlich an das gewünschte Ziel. Eine verlässliche Planung ist das A und O, um einige schöne Stunden mit der Familie oder den Freunden zu verbringen. Bei Taxi Minor Baden-Baden sind Fahrten im Vornherein auch plan- und buchbar. So steht dem aufregenden Tag im Europa-Park in Rust nichts mehr im Wege.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.