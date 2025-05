tde präsentiert neuen LWL-Steckverbinder Q-ODC für extreme Temperaturen, Vibrationen, Schmutz und Luftfeuchtigkeit

Mehrfaser-Steckverbinder zuverlässig in herausfordernden Umgebungen

Dortmund, 23. Mai 2025. Mit dem neuen Q-ODC erweitert das Unternehmen tde – trans data elektronik GmbH sein Portfolio um einen innovativen LWL-Mehrfaser-Steckverbinder, der speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem Durchmesser von nur 20 Millimetern ermöglicht der kompakte LWL-Steckverbinder vielseitige Anwendungen in Offshore, Industrie, Wehrtechnik sowie temporäre Mobil-Verkabelungen und FTTA-Installationen.

Ausgelegt für Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C, erfüllt der neue Mehrfaser-Steckverbinder Anforderungen nach IEC 61300-2-26. Durch die spezielle Ferrulenaufnahme und durch das robuste Metallgehäuse widersteht der IP68-klassifizierte Steckverbinder Vibrationen, Schmutz, Staub und mechanischer Belastung. Mit integrierter MTP-Ferrule ermöglicht der Steckverbinder Q-ODC 12/24 höhere Faserzahlen auf kleinem Raum und bietet eine Wasserdichtigkeit, die 30 Tage in drei Metern Wassertiefe ohne Leistungsverlust standhält.

Hochleistungsfähige Multimode- und Singlemode-Fasern

Der Q-ODC 12/24 basiert auf der bewährten MT Elite Ferrule von US Conec und unterstützt Multimode- und Singlemode-Fasern. Mit zwölf oder 24 Fasern ermöglicht er schnelle Plug-&-Play-Installationen durch den Push-Pull-Verriegelungsmechanismus. Die typischen Dämpfungen liegen bei 0,12 dB (Multimode) und 0,1 dB (Singlemode). Die Rückflussdämpfung beträgt mindestens 35 dB (Multimode) und mehr als 75 dB (Singlemode).

Q-ODC basiert auf modularem Design

Das Q-ODC-System basiert auf einem modularen Design, das eine schnelle und sichere Installation ermöglicht. Die Schnittstellen sind so gestaltet, dass sie Verschmutzungen und Beschädigungen verhindern, was die Wartung erleichtert, und die Langlebigkeit der Verbindungen erhöht. Zudem sind die Q-ODC-Interfaces in verschiedenen Varianten erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Faserdichte, Umweltbeständigkeit und Anschlussart abzudecken.

Einfache Installation und flexible Anwendung

Der neue Mehrfaser-Steckverbinder überzeugt durch einfache Handhabung und schnelle Montage. Mit einem umfangreichen Produktportfolio und diversen Zusatzkomponenten – wie verschiedenen Kabeltypen, Aufteiler, Hutschienengehäuse, Wandverteiler und Aufrollvorrichtungen – setzt tde wie schon immer gezielt auf die schnelle und anwendungsspezifische Plug & Play-Verkabelung in verschiedenen Einsatzfeldern.

Vielseitig einsetzbar selbst in rauen Umgebungen

Ursprünglich für den FTTA-Markt entwickelt, findet der Mehrfaser-Verbinder zunehmend Einsatz in Bereichen wie Smart Grids, Windenergie, Wehrtechnik, industrielle Automation, Bahn- und Offshore-Anwendungen sowie im Bergbau. Das unterstreicht die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit fiberoptischer Verbindungslösungen für anspruchsvolle Umgebungen.

Q-ODC 12/24 ist logische Ergänzung

Der Q-ODC 12/24 ergänzt das bestehende Produktportfolio, indem er neue Maßstäbe für zuverlässige, robuste LWL-Verbindungen in anspruchsvollen Einsatzfeldern setzt. Mit dem Q-ODC unterstreicht tde seine Rolle als Innovationstreiber in der Mehrfasertechnik.

Besuchen Sie tde – trans data elektronik und sehen Sie den neuen LWL Steckverbinder Q-ODC hier:

– 27. bis 28. Mai auf der AFCEA 2025, World Conference Center Bonn, Saal New York/ Genf, Stand S04

– 3. bis 5. Juni auf der ANGA COM in Köln: Koelnmesse, Halle 7, Stand C67, Congress-Centrum Nord

– 4. bis 5. Juni auf der Data Centre World in Frankfurt, gemeinsam mit den beiden tde Partnern LANTRONIX und ARIMAX: Messe Frankfurt, Halle 8, Stand J057

Mehr Informationen und Registrierung als Gast der tde auf tde.de/events.

Als international erfolgreiches Unternehmen ist tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-Play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Xing, Instagram und Bluesky.

Firmenkontakt

tde – trans data elektronik GmbH

André Engel

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46

44135 Dortmund

+49 231 8805610



http://www.tde.de

Pressekontakt

EPR Advisors

Elke Thiergärtner

Schaezlerstraße 9

86150 Augsburg

+49 155 63631049



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: tde – trans data elektronik