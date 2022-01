Technik in Gebäuden: Planung mit ökologischem Aspekt

Architekten, Generalunternehmer und Bauherren brauchen verlässliche Partner, wenn es um die Planung, Programmierung und Inbetriebnahme von technischer Gebäudeausrüstung geht. Immer mehr Auftraggeber legen Wert auf den ökologischen und zukunftsorientierten Planungsaspekt, der auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Das Planungsbüro Finn Schürmann ist auf die technische Ausstattung von Gebäuden spezialisiert. Unternehmer Finn Schürmann gibt Einblicke in die Planung von unterschiedlichsten Projekten und die Leistungen seines Planungsbüros.

Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit stehen bei der Planung von technischer Gebäudeausstattung im Vordergrund. Kompetentes Fachwissen trifft dabei auf ein junges und modernes Unternehmen. Moderne Technik und ressourcenschonende Lösungen sind Finn Schürmann ein besonderes Anliegen. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Überwachung der Umsetzung bietet das Planungsbüro umfassende Lösungen.

Mit einem Blick in die Projektliste auf der Webseite der Finn Schürmann GmbH wird schnell deutlich, dass eine professionelle Planung in jedem Gewerk unerlässlich ist. Ortsunabhängige Planung macht es möglich, dass Ziele schneller und effizienter umgesetzt werden. Länderübergreifend und digital können Arbeitsprozesse aufgrund modernster Hard- und Softwarelösungen kurzgehalten werden. Ob Hotel- und Wohngebäude, Industrieanlage oder Sonderbauten. Das Planungsbüro Finn Schürmann bietet Leistungen im Bereich Starkstromtechnik, Gas-Wasser-Heizung, Raumlufttechnik sowie Sicherheits- und Informationstechnik an. Gerade in diesen Bereichen ist die Programmierung und Steuerung mit Fachkompetenz und Erfahrung besonders wichtig. Ressourcenschonende Planung für die ökologischen Themen Wasserverbrauch und die CO2-Minimierung durch regenerative Systeme stehen hierbei im Fokus. Durch die Verwirklichung dieser ökologischen Ansprüche nimmt das Planungsbüro Finn Schürmann eine Vorreiterrolle in der Branche ein.

Auch für Einfamilienhäuser bietet das Planungsbüro Finn Schürmann maßgeschneiderte Smart Home Lösungen in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Installationsbetrieben an. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des Planungsbüros Finn Schürmann. www.FinnSchuermann.de

Das Planungsbüro Finn Schürmann GmbH ist auf die Planung von technischer Gebäudeausrüstung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten spezialisiert.

Firmenkontakt

Finn Schürmann GmbH

Finn Schürmann

Luisenstraße. 4

32052 Herford

+49 5221 143899-1

+49 5221 143899-2

info@FinnSchuermann.de

https://www.FinnSchuermann.de

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Marina Guva

Bergstr, 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.