Temenos und HCL Technologies unterzeichnen Exklusivvertrag

HCL vermarktet Multiexperience-Entwicklungsplattform von Temenos an Unternehmen außerhalb des Finanzdienstleistungs-Sektors

Noida, Indien und Genf, Schweiz – 03. Juni 2020 – Das Bankensoftwareunternehmen Temenos und HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, haben eine strategische Vereinbarung für Unternehmen außerhalb des Finanzdienstleistungs-Sektor unterzeichnet. Als Teil des Vertrages erhält HCL eine Lizenz für die Entwicklung, Vermarktung und Serviceangebote der Multiexperience-Entwicklungsplattform (MXDP) von Temenos für Unternehmen, die nicht dem Finanzdienstleistungs-Sektor angehören. Die Vereinbarung ist für sieben Jahre exklusiv. Temenos wird seine F&E-Investitionen in die branchenführende Temenos MXDP fortsetzen und sowohl seine Finanzdienstleistungskunden als auch Kunden aus anderen Branchen weiter betreuen.

Die Multi-Experience-Entwicklungsplattform von Temenos Quantum unterstützt Unternehmen dabei, Marktanteile zu gewinnen und die Kundenbindung zu verbessern. Dazu liefert die Plattform schneller nahtlose, hyperpersonalisierte, KI-gesteuerte Erlebnisse über das Web, native Anwendungen, Wearables, Konversations- und Immersions-Touchpoints. Temenos Quantum bildet auch weiterhin die technologische Grundlage für das digitale Omnichannel-Banking-Produkt Temenos Infinity, denn die Vereinbarung schließt Temenos Infinity nicht ein. Temenos profitiert von einer besseren Planbarkeit der Rentabilität sowie des Cashflows und unterstreicht die Belastbarkeit seines Geschäftsmodells.

HCL entwickelt, vermarktet, verkauft und bietet Support für über 20 Produktfamilien in den Bereichen DevSecOps, Automatisierung, digitale Lösungen, Datenmanagement, Marketing und Handel sowie Mainframes. Mit Büros und Laboratorien auf der ganzen Welt betreut HCL Tausende von Kunden und treibt deren Erfolg durch IT-Investitionen und die Innovation seiner Produkte voran.

„Wir freuen uns, diese exklusive Vereinbarung mit HCL bekannt zu geben. Sie gewährleistet, dass Kunden außerhalb des Finanzdienstleistungsbereichs den bestmöglichen Service und Support erhalten, während sich Temenos auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann – die Finanzdienstleistungen“, erklärt Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos. „Im Rahmen des Vertrages werden Kunden außerhalb des Finanzdienstleistungs-Sektors weiterhin von unseren beträchtlichen F&E-Investitionen und unserem Innovationsfahrplan für die Quantum-Plattform profitieren, während HCL branchenübergreifende F&E-Aktivitäten und professionelle Dienstleistungen anbietet.“

Darren Oberst, CVP und Leiter von HCL Software ergänzt: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass HCL Software seine Technologie strategisch ausbauen und in Innovationen investieren wird. Wir freuen uns, dass wir diese Vereinbarung mit Temenos getroffen haben. Die Multi-Experience-Entwicklungsplattform von Temenos ergänzt unser Portfolio sehr gut. Dies wird sich auf die künftige Entwicklung und den Wert von Unternehmen außerhalb des Finanzdienstleistungssektor auswirken.“

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com/de

Medienkontakt:

Fink & Fuchs AG

Kirsten Gnadl

Tel: 089-589787-34

E-Mail: HCL@finkfuchs.de