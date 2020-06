Das weltweit erste Portemonnaie mit Lichtblick

Edles Kartenetui trifft lichtstarke Taschenlampe: Mit dem Lite Wallet stellt Ledlenser einen cleveren Alltagsbegleiter im Hosentaschenformat vor

Solingen, im Juni 2020 – Feinstes Leder, reichlich Steckplätze für Karten und Geldscheine, ein RFID-Blocker und als besonderer Clou eine bis zu 150 Lumen helle LED-Leuchte: Im stilvollen Lite Wallet vereint das Solinger Unternehmen Ledlenser eine Fülle an Features, die das tägliche Leben erleichtern. Die kleine Lampe setzt auch unterwegs alles in weißes Power-LED-Licht und lässt sich dank Akku umweltfreundlich mit frischer Energie aufladen. Bis zu drei Karten (Führerschein, Personalausweis und Co.) können in den Steckfächern übersichtlich verstaut werden und bleiben leicht erreichbar. Weitere sechs Karten können außerdem RFID-geschützt untergebracht werden. Das elegante Accessoire ist in acht verschiedenen edlen Lederfarben erhältlich.

Das erste Kartenetui mit 150 Lumen

Ob sie im Dunkeln den Weg zur Tür weist oder Licht in den Taschendschungel bringt: Trotz ihres Miniformats sorgt die leistungsstarke LED-Lampe mit zwei Lichtstufen und präziser Optik für eine homogene Beleuchtung – und toppt mit einer Helligkeit von bis zu 150 Lumen herkömmliche Smartphone-Leuchten. Alternativ kann auch eine Lichtstärke von zehn Lumen eingestellt werden. Der hochwertige Li-Ion Akku bietet bis zu zwölf Stunden Licht, bevor er wieder frische Energie benötigt. Er lässt sich einfach über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder an einer Wireless Charging Station (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen.

Sensible Daten gut geschützt

Die kleine Leuchte ist das Herzstück des edlen Gehäuses aus gebürstetem Edelstahl. Mit einem integrierten RFID-Blocker sichert es zudem Kredit- und Bankkarten vor Datenklau. Bis zu sechs Karten lassen sich hier gut geschützt verstauen. Die Lederhülle bietet zusätzliche Steckplätze für weitere Karten und außerdem eine elastische Klammer für Geldscheine.

Modisches Accessoire für unterwegs

Das Leichtgewicht von 115 Gramm macht mit seinen schlanken Maßen von 96,5mm Länge x 74mm Breite x 24mm Höhe eine gute Figur – auch in der Hosen- oder Handtasche. Ledlenser bietet das schicke Accessoire in acht Design-Varianten: Neben zeitlosen Klassikern wie Vintage Brown, Classic Black, Classic Chestnut und Classic Midnight Blue stehen mit Matte Caramel, Matte Deep White, Matte Dark Forest und Matte Taupe Grey auch ausgefallenere Farbnuancen zur Auswahl.

Preis und Verfügbarkeit

Das Lite Wallet von Ledlenser wird voraussichtlich ab Ende Juni zum UVP von 69,90 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. im Fachhandel oder im Online Markenshop erhältlich sein. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“.