TEN31 Dienstleistungen GmbH – Praxisnahe Unterstützung für selbstverwaltete WEGs

Die Selbstverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs bzw. GdWes) liegt im Trend – nicht zuletzt aufgrund steigender Kosten und dem zunehmenden Mangel an gewerblichen Verwaltern. Doch die Umsetzung ist häufig mit erheblichen Herausforderungen verbunden: Buchhaltung, Jahresabrechnungen und Zahlungsverkehr bringen viele ehrenamtlich engagierte Eigentümer schnell an ihre Grenzen. Besonders problematisch: Viele Banken tun sich schwer damit, Konten für selbstverwaltete WEGs bereitzustellen oder zu führen.

Genau hier setzt die neue TEN31 Dienstleistungen GmbH an – ein Tochterunternehmen der TEN31 Bank AG.

Die Gesellschaft wurde ins Leben gerufen, um Selbstverwalter gezielt zu entlasten – mit einem rechtssicheren, praxiserprobten und spezialisierten Serviceangebot rund um die kaufmännische Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften.

Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

-WEG-konforme Buchhaltung

-Zahlungsverkehrsabwicklung

-Erstellung von Hausgeld- und Jahresabrechnungen

-Technische Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Dienstleistern

Nahtlose Anbindung an die TEN31 Bank für Kontoführung und Zahlungsprozesse

Fabian Kühner, Geschäftsführer der TEN31 Dienstleistungen GmbH, erklärt: „Wir erleben jeden Tag, wie viel Herzblut in selbstverwalteten Eigentümergemeinschaften steckt – und wie oft dieses Engagement an bürokratischen Hürden scheitert. Unser Ziel ist es, diese Menschen professionell und praxisnah zu unterstützen.“

Auch Dr. Stefan Klaßmüller, Vorstand der TEN31 Bank AG, sieht in der neuen Tochtergesellschaft einen wichtigen Schritt: „Die TEN31 Bank steht für innovative Lösungen mit Substanz. Mit der TEN31 Dienstleistungen GmbH schließen wir eine wichtige Marktlücke und geben selbstverwalteten WEGs eine zukunftsfähige Perspektive.“

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tendi31.com

Die TEN31 Bank AG (früher: WEG Bank AG) hat ihren Ursprung in einer der größten, familiär geführten Immobilienverwaltungen. Durch das tägliche Arbeiten mit und Instandhalten von Immobilien entstand die Idee einer Spezialbank: von der Wohnungswirtschaft für die Wohnungswirtschaft.

Kontakt

TEN31 Bank AG

Nina Davids

Alte Landstraße 21a

85521 Ottobrunn

+49 89 809 1346 31



https://ten31.com/de