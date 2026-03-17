Tenable ernennt Dino DiMarino zum Chief Revenue Officer

Experte für strategisches Wachstum soll Tenables globale Marktposition im Bereich AI Exposure Management weiter ausbauen

COLUMBIA, Md. – 17. März 2026 – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, hat Dino DiMarino zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. DiMarino verstärkt das Führungsteam und wird die nächste Wachstumsphase von Tenable vorantreiben. Mit Sitz in Boston wird er die globalen Vertriebsaktivitäten, Partnerökosysteme sowie die Revenue Operations verantworten. Ziel ist es, das Unternehmen weiterzuentwickeln und der stark steigenden Nachfrage nach Exposure-Management und AI Security gerecht zu werden.

„Dino hat mehrfach bewiesen, dass er Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln und Wachstumschancen konsequent nutzen kann“, so Mark Thurmond, Co-CEO von Tenable. „Gemeinsam mit Dino werden wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und das Geschäft mit Kunden stärken, die ihre Programme im Bereich AI Exposure Management gezielt erweitern. Wir haben ehrgeizige Ziele – und Dinos Erfahrung wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unser Wachstum weiter zu beschleunigen.“

„In einer Zeit, in der KI die Angriffsfläche zunehmend vergrößert, ist Tenable bestens aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Cyberrisiken zu erkennen und zu reduzieren“, so DiMarino. „Ich freue mich, Teil eines Teams zu sein, das die Zukunft des Exposure-Managements prägt und Kunden dabei unterstützt, aus Sicherheitsdaten konkrete Maßnahmen zur Risikominimierung abzuleiten.“

DiMarino verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung globaler Technologie- und Cybersecurity-Unternehmen. Er war unter anderem Chief Revenue Officer bei Snyk, Qualys und Mimecast sowie CEO von AppViewX. Zuvor hatte er leitende Positionen bei RSA Security und Dell EMC inne.

DiMarino folgt auf Dave Feringa, der nach einer erfolgreichen Karriere bei Tenable in den Ruhestand gegangen ist.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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