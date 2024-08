Tenable ernennt Shai Morag zum Chief Product Officer

COLUMBIA, Md. (15. August 2024) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, gibt die Ernennung von Shai Morag zum Chief Product Officer bekannt. In dieser Rolle wird Shai Morag das Portfolio von Tenable weiterentwickeln und mit neuen Lösungen für eine Cloud-First-Welt die nächste Wachstumsära des Unternehmens einläuten.

Shai Morag stieß 2023 im Zuge der Übernahme von Ermetic – einem Anbieter innovativer CNAPP-Lösungen (Cloud-native Application Protection Platform), den er als CEO und Mitbegründer leitete – zu Tenable. Seitdem zeichnete er für den Ausbau und die Erweiterung von Tenable Cloud Security verantwortlich: Die leistungsstarke CNAPP ermöglicht es Security-Teams, kritische, durch Fehlkonfigurationen, zu weit gefasste Berechtigungen und Schwachstellen verursachte Sicherheitslücken schnell zu erkennen und zu schließen und Risiken so nachhaltig zu minimieren.

„Wir haben im vergangenen Jahr verstärkt in unsere Cloud-Strategie investiert und unsere Kompetenzen konsequent ausgebaut – und Tenable so als führenden Cloud-First-Player positioniert“, so Amit Yoran, Chairman und CEO von Tenable. „Shai hat dabei eine zentrale Rolle gespielt. Als Chief Product Officer wird er die Geradlinigkeit, die unsere Cloud-Lösungen auszeichnet, auf unser gesamtes Portfolio ausweiten.“

Shai Morag blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Technologie-Leadership und Unternehmensführung zurück. Vor seinem Engagement bei Ermetic war er als Mitbegründer und CEO des später von Palo Alto Networks übernommenen Cybersecurity-Unternehmens Secdo tätig. Auch bei Integrity-Project, einem Anbieter von Connectivity-, Networking- und Security-Lösungen, der von Mellanox übernommen wurde, war Shai Morag als CEO verantwortlich. Darüber hinaus diente er zehn Jahre lang als Offizier in der Einheit 8200 des Nachrichtendienstes der israelischen Streitkräfte.

„Unser Ziel ist es, kontinuierlich neue Maßstäbe zu setzen, indem wir uns auf die Themen konzentrieren, die für unsere Kunden am wichtigsten sind. Deshalb verstärken wir unsere Anstrengungen im Bereich Cloud Security, erweitern unsere Exposure-Management-Plattform und nutzen KI, um die Effizienz noch einmal spürbar zu steigern“, ergänzt Shai Morag. „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Tenable Team unsere Erfolgsgeschichte als Innovationstreiber am Markt fortzuschreiben.“

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Mehr als 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Firmenkontakt

Tenable

Dulcie McLerie

Birketweg 31

80639 München

+49 (0) 89 3803 6443



http://de.tenable.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Straße 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-25



https://www.h-zwo-b.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.