Tenable One jetzt mit über 300 Integrationen: Die offenste Exposure Management-Plattform der Sicherheitsbranche

Tenable One verbindet jetzt mehr Teile der Sicherheitsinfrastruktur als jede andere Plattform für Exposure Management und bietet Kunden damit beispiellosen Einblick in ihre Cyber Exposure

COLUMBIA, MD, 31. Juli 2025 – Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, gibt einen wichtigen Meilenstein bekannt: Tenable One bietet jetzt über 300 validierte Integrationen und ist damit die offenste und am besten vernetzte Exposure Management-Plattform am Markt. Damit festigt Tenable seine Position als zentraler Hub für Sicherheitsdaten, Analysen und einheitliche Risikominimierung und reduziert die Branchensilos, die durch fragmentierte Sichtbarkeit entstanden sind und Sicherheitsteams seit Langem plagen.

In einer Zeit, in der ein durchschnittliches Unternehmen 83 verschiedene Cybersecurity-Tools* einsetzt, sehen sich Unternehmen mit einer unübersichtlichen und fragmentierten Angriffsfläche konfrontiert. Diese Fragmentierung schafft gefährliche blinde Flecken, die Angreifer ausnutzen, während Sicherheitsteams wertvolle Zeit damit verschwenden, unterschiedliche Daten manuell abzugleichen, anstatt Bedrohungen zu stoppen. Tenable One löst diese Herausforderung auf einzigartige Weise, indem es als unverzichtbares Bindeglied für den gesamten Security-Stack dient. Auch wenn Exposure Management für die meisten Unternehmen noch ein relativ neues Themenfeld ist, hat sich gezeigt, dass eine robuste, aber offene Plattform mit bidirektionaler Zusammenarbeit zwischen Anbietern entscheidend für einen präventiven Ansatz zur Reduzierung von Cyberrisiken ist.

„Eine in sich geschlossene Plattform ist nicht nur hinderlich – sie stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Und Tenable ergreift hier die Initiative, um diese bestehenden Mauern einzureißen“, so Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Über 300 Integrationen… Dieser Meilenstein steht für einen grundlegenden Wandel bei Kontrollmechanismen im Cybersecurity-Bereich. Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, alles im Blick zu behalten, sämtliche Zusammenhänge zu erkennen und ihre Cyber Exposure von einer einzigen, einheitlichen Plattform aus zu managen – ohne die Tools, auf die sie bereits vertrauen, ersetzen zu müssen. Das ist die Zukunft der Cybersecurity und mit Tenable beginnt sie schon jetzt.“

Die Tenable One-Plattform führt Daten aus dem gesamten Technologie-Ökosystem zusammen – Endpoint Detection and Response (EDR), Cloud Native Application Protection Platforms (CNAPPs), Asset-Inventarisierung, PAM-Tools (Privileged Access Management) und mehr – um Kunden eine einzige, kontextbezogene Ansicht der Risiken bereitzustellen. Tenable One integriert und korreliert Drittanbieter-Daten, die dann mit Threat-Intelligence und geschäftlichem Kontext angereichert werden, um blinde Flecken zu identifizieren. So können Teams Angriffspfade visualisieren und Kontextanalysen durchführen, um Nebensächliches herauszufiltern und sich auf die Sicherheitslücken zu fokussieren, die wirklich von Bedeutung sind.

Dank nahtloser Integration mit ITSM-Systemen (IT Service Management), Kommunikationsplattformen, SIEM-Tools (Security Information and Event Management) und Patch-Management-Tools liefert Tenable One nicht einfach nur Erkenntnisse, sondern treibt auch Maßnahmen voran. Die Plattform automatisiert Remediation-Workflows und optimiert die teamübergreifende Zusammenarbeit, wodurch der für die Untersuchung und Behebung von Sicherheitslücken erforderliche Zeitaufwand drastisch reduziert wird.

Zwei Drittel der Tenable One-Kunden – darunter viele der sicherheitsstärksten Unternehmen – profitieren bereits von unseren Integrationen. Dieses offene Ökosystem liefert messbare Ergebnisse: einige Tenable-Kunden melden bis zu 10-mal mehr Sichtbarkeit und 75 % weniger Zeitaufwand für die Datenaggregation, sodass Teams sich auf präventive, risikobasierte Maßnahmen konzentrieren können.

Im kommenden Herbst führt Tenable einen Universalkonnektor für Integrationen mit der Tenable One-Plattform ein, um die Entwicklung von Integrationen weiter zu beschleunigen und die Reichweite des Ökosystems zu vergrößern. Mit diesem flexiblen Self-Service-Framework können Kunden und Partner ganz einfach eigene Integrationen erstellen und pflegen – und so benutzerdefinierte Anwendungen und Sicherheitstools sicher mit Tenable One verbinden, ohne auf Roadmaps von Anbietern warten zu müssen. Tenable bekräftigt damit sein Engagement für Offenheit in der Entwicklung und bietet Unternehmen zugleich die Möglichkeit, die Plattform an ihre individuellen Umgebungen anzupassen.

Das sagen unsere Partner

„Effektive Sicherheit erfordert Zusammenarbeit – und unsere Partnerschaft mit Tenable ist ein hervorragendes Beispiel für diesen Ansatz in der Praxis. Durch die Integration der umfassenden Exposure-Daten von Tenable One in Splunk Cloud Platform, Splunk Enterprise Security und SOAR erhalten unsere gemeinsamen Kunden einen unvergleichlichen Kontext, um Bedrohungen schneller zu identifizieren und effektiver darauf zu reagieren. Die Bandbreite des Tenable-Ökosystems ist für Sicherheitsteams ein immenser Kraftmultiplikator.“ – Gretchen O’Hara, Vice President, Worldwide Channels & Alliances, Splunk

„Die Grenzen zwischen Sicherheits- und Operationsteams verschwimmen zunehmend – echte Risikoreduzierung gelingt nur durch abgestimmtes Handeln im gesamten Unternehmen. Die engmaschige Integration von Tenable One und der ServiceNow AI-Plattform hilft, die Lücke zwischen der Identifizierung von Schwachstellen und deren Behebung im großen Maßstab zu schließen. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, schneller zu reagieren und Risikoreduzierung in ihre Prozesse zu verankern – damit die wichtigsten Schwachstellen behoben werden, bevor Angreifer sie ausnutzen können.“ – Lou Fiorello, GVP and GM of Security and Risk Products, ServiceNow

„Die Kompromittierung privilegierter Zugänge bleibt das Hauptziel von Cyberangreifern – und es ist entscheidend, sich über die jeweilige Exposure im Klaren zu sein. Die Integration der CyberArk Identity Security Platform mit Tenable One verschafft unseren gemeinsamen Kunden einen erheblichen Vorteil. Mit einem einheitlichen Ansatz, der tiefgehende Erkenntnisse über Schwachstellen mit intelligenten Privilegienkontrollen verbindet, können Unternehmen Risiken für ihre sensibelsten Konten gezielt identifizieren und schnell absichern – um Rechteausweitung zu verhindern und Sicherheitsverletzungen zu stoppen.“ – Joanne Wu, Vice President, Business Development, CyberArk

Weitere Informationen über die Tenable One-Plattform und ihr umfangreiches Ökosystem für Integrationen finden Sie auf: https://de.tenable.com/products/tenable-one.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Tenable. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z. B. den Worten: „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „erforschen“, „evaluieren“, „beabsichtigen“, „können“, „könnten“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „anstreben“, „sollten“ oder „werden“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere Abwandlungen davon oder vergleichbare Begriffe. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den aktuellen Plänen, Zielen, Schätzungen, Erwartungen und Absichten von Tenable und sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Tenable liegen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Bereitstellung neuer Produktfunktionen und Integrationen.

Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Abschnitten „Risk Factors“ und „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations“ in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. März 2025 endende Quartal sowie in anderen Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden können. Darüber hinaus beruhen alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden.

