TerraMaster Black Friday: Bis zu 25 % Rabatt auf NAS!

Vom 21. November bis 2. Dezember starten die Black Friday- und Cyber Monday-Angebote! Während des Aktionszeitraums bietet TerraMaster noch nie dagewesene Rabatte: Die meisten Produkte sind mit 20 % Rabatt erhältlich, und einige NAS-Modelle bieten sogar Rabatte von bis zu 25 %. Verpassen Sie nicht diese großartige Gelegenheit, Ihre Datensicherungsgeräte aufzurüsten!

8-Bay SSD NAS in Ihrer Handfläche: F8 SSD Plus

Speziell entwickelt für Kreativ- und Medienprofis. Der F8 SSD Plus verfügt über einen Intel 8-Kern-8-Thread-Prozessor, unterstützt 4K-Hardware-Decodierung, ist mit 16 GB DDR5 und einem 10GbE-Ethernet-Port ausgestattet. Es ist das leistungsstärkste 8-Bay-NAS der Branche und gleichzeitig das kleinste. Der F8 SSD Plus erfüllt nicht nur die hohen Leistungsanforderungen von kleinen Unternehmen für Virtualisierung, Datenbanken und Webseiten, sondern auch die Bedürfnisse von Heimanwendern für Datensicherung, Multimedia-Dienste und leisen Betrieb.

6-Bay Intel i5 10-Kern-12-Thread 10GbE NAS: F6-424 Max

Dieser Prozessor der neuesten Generation verbessert die Systemreaktionsgeschwindigkeit erheblich und macht die Datenverarbeitung effizienter. Ausgestattet mit zwei 10GbE-Ethernet-Ports, die aggregiert eine Gesamtbandbreite von bis zu 20GbE bieten und eine beeindruckende Download-Geschwindigkeit von 2090 MB/s erreichen. Zusätzlich stehen drei USB 3.2 10Gbps-Hochgeschwindigkeitsports zur Verfügung, die Verbindungen zu externen Festplatten, Disk-Array-Gehäusen und anderen Speichergeräten unterstützen.

4-Bay Intel i3 8-Kern CPU 16GB DDR5 Hybrid NAS: F4-424 Pro

Basierend auf der Intel 12. Generation CPU Alder Lake N95, 8 GB DDR5-Speicher, zwei 2,5-Gb-Netzwerkanschlüssen und zwei M.2-NVMe-Steckplätzen. Zusätzlich ausgestattet mit einem USB-Typ-C-Host-Interface und einem USB-Typ-A-Anschluss, wodurch die Gesamtleistung im Vergleich zur vorherigen Generation um 40 % gesteigert wird.

4-Bay NAS für Ihre persönliche Cloud: F4-210

Das ideale NAS für die Erstellung einer privaten Cloud und eines Multimedia-Centers für Zuhause. Ermöglicht die zentrale Speicherung und Sicherung von Fotos, Videos und Dokumenten für die ganze Familie und sorgt für Datensicherheit und ein gutes Gefühl.

Kompaktes 4-Bay Intel 4-Kern Rackmount NAS: U4-423

Mit zwei 2,5-GbE-Schnittstellen, die über Link-Aggregation eine Netzwerkkapazität von bis zu 5 Gb bieten, und bis zu 88 TB Speicherplatz. Das TerraMaster U4-423 hat ein 1U-Rackmount-Gehäuse mit einer Tiefe von nur 360 mm (14,17 Zoll) und wiegt lediglich 3,2 kg. Es ist kompatibel mit den meisten 2-Säulen- und wandmontierten Schränken und einfach zu installieren.

9-Bay 10Gb Integrierter Backup-Server: T9-450

Die clevere Wahl für kleine und mittelständische Unternehmen! Konsolidieren und sichern Sie Unternehmensdaten effizient, um die Arbeitseffizienz zu steigern und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Zusätzlich bietet die BBS Business Backup Suite eine extra Sicherheitsschicht für Ihre Unternehmensdaten.

5-Bay 40Gb Thunderbolt 3 RAID-Speicher: D5 Thunderbolt 3

Ein Segen für Kreative! Mit einer Kapazität von bis zu 120 TB und einer hohen Übertragungsgeschwindigkeit von 1.035 MB/s unterstützt es nahtloses 4K-Video-Editing ohne Verzögerungen und steigert Ihren kreativen Workflow.

6-Bay 10Gb USB3.2 RAID-Gehäuse: D6-320

Das erste hybride USB-Festplattenarray der Branche kombiniert die Kapazität mehrerer SATA-HDDs/SSDs mit der hohen Geschwindigkeit von M.2-SSD! Inklusive kostenloser TPC-Backupper-Software.

