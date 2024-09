Der optimale Zeitpunkt für Terrassendach-, Solaranlagen- & Wintergarten Reinigung

Zu Beginn des Herbstes ist ein besonders günstiger Zeitpunkt für die Reinigung eines Terrassendach-, Solaranlagen- & Wintergarten aus mehreren Gründen:

Laubfall und Schmutzansammlung: Im Herbst fällt das Laub von den Bäumen, und es sammeln sich oft Blätter, Äste und anderer Schmutz auf Terrassendächern-, Solaranlagen- & Wintergärten an. Dies kann Abflüsse verstopfen und langfristig Schäden verursachen, wenn es nicht entfernt wird. Eine Reinigung im Herbst hilft, Verstopfungen zu vermeiden und den Wasserabfluss sicherzustellen.

Vermeidung von Algen- und Mooswachstum: Durch die kühleren und feuchteren Bedingungen im Herbst steigt die Gefahr, dass sich Algen und Moos auf dem Dach bilden. Wenn diese nicht entfernt werden, können sie die Dachoberfläche oder Solarpanele nachhaltig verschlechtern. Eine gründliche Reinigung zu Beginn des Herbstes kann dem entgegenwirken.

Vorbereitung auf den Winter: Der frühe Herbst ist der letzte Zeitpunkt, um das Terrassendach, die Solaranlage oder Wintergärten vor dem Winter zu reinigen und mögliche Schwachstellen zu beheben. Eine saubere, gut gewartete Überdachung bzw. Solaranlage ist besser gegen Schnee, Frost und andere winterliche Witterungseinflüsse gewappnet, was ihre Lebensdauer verlängert.

Wetterbedingungen: Im frühen Herbst sind die Temperaturen oft noch mild und es gibt weniger Regentage, was die Reinigung verbessert und optimaler macht als in den extrem heißen Sommermonaten, im verregneten späteren Herbst oder den kalten Wintertagen.

Da im Herbst und in den Wintermonaten weniger Sonnenstunden herrschen, ermöglicht die rechtzeitige Reinigung eine optimale Ausnutzung der Solaranlagen sowie auch möglichst viel Helligkeit unter Terrassendächern und im Wintergarten zu der dunklen Jahreszeit.

Durch eine gründliche Reinigung im Herbst lässt sich also das Terrassendach nicht nur von Schmutz befreien, sondern auch auf die kommenden Wintermonate vorbereiten, um Schäden zu vermeiden.

K&C Security Service GmbH ist eine renommierte Gebäudereinigung mit Sitz in Dortmund und Zweigstellen in Bochum und Unna, die dort und in der Region professionelle Glasreinigung anbietet. Glasreinigung, Gebäudereinigung Fensterputzer & Facility-Service

K&C Security Service GmbH seit 2016

Zertifizierter Sicherheitsdienst in Dortmund, Bochum, Unna und Umgebung

Sicherheit in allen Bereichen: Gebäude, Veranstaltungen/Events, Baustellen

Umfassender Service in der Gebäudereinigung insbesondere Glasreinigung (Fenster, Terrassendächer, Wintergärten), Hausmeister-Service und Personal für Gastronomie-Service.

Kontakt

K&C Security Service GmbH

Kerim Solak

Erfurter Straße 28

44143 Dortmund

0231-53338016



https://www-kc-security.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.