THE GROW Entrepreneur Club vernetzt den Mittelstand mit Gästen wie MdB Lehmann und MdB Herbst und sammelt 10000 Euro für Charity in Leipzig

Das Motto des THE GROW Entrepreneur Club ist es im DACH Raum mit Vollgas den Mittelstand zu vereinen und durch das Netzwerk der europäischen Unternehmer eine Plattform zu bieten, um sich gegenseitig in der Entstehung, im Erfolg und dem Wachstum zu unterstützen.

Am vergangenen Donnerstag fand die Gründung des THE GROW Chapter Mitteldeutschland in Leipzig statt und wie auch bisher war unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen die Veranstaltung wieder sehr gefragt und restlos ausgebucht.

Mit Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann und MdB Torsten Herbst, den Professoren Dr. Tobias Kollmann und Dr. Torsten Weber, sowie Prof. Dr. Posselt des Fraunhoferinstituts, waren hochkarätige politische und wissenschaftliche Vertreter auf der beeindruckenden Bühne des Porsche Expierience Centers und teilten Auszüge ihrer Expertise.

Mit ihren Worten zum gewerblichen Standort Leipzig mit seiner Wachstumsstärke und der Notwendigkeit der regionalen und bundesweiten Unterstützung junger Unternehmer in Zeiten von Krisen und Pandemie, trafen sie den Nerv der Zeit und konnten Lösungsansätze und Strategieüberlegungen für StartUps und junge Gründer vorstellen und veranschaulichen.

Prof. Dr. Torsten Weber selbst sagt über THE GROW:

“The Grow schafft es, die bestehenden Unterschiede und Hürden zwischen StartUps und Mittelstand abzubauen. Sie vernetzen alles miteinander und das auf eine sehr positive und dynamische Art und Weise. Jeder profitiert davon, das gefällt mir”

Ein GROWsartiges Beispiel für dieses funktionierende Netzwerk ist die Unterstützung des Mobilitäts-Revolutionierers ottobahn in München, der zum einen mit der Unterstützung aus dem Netzwerk von THE GROW und zum anderen des Invests von Ökövation Ventures Fonds in eben einer rasanten Geschwindigkeit zur Baugenehmigung kam und am kommenden Donnerstag den Spatenstich vollziehen darf, den unter anderem der neue bayr. Verkehrsminister Christian Bernreiter vor Ort unterstützen wird.

Mit Max Jankowsky, dem Unternehmer des Jahres in Sachsen und Geschäftsführer der traditionsreichen Giesserei in Lössnitz, steht dem Chapter Mitteldeutschland ein junger, erfolgreicher und motivierter Unternehmer vor, für den das Netzwerk unter seinen Kollegen einen unschätzbaren Mehrwert darstellt. Mit seiner erfrischenden und mitreißenden Art führte er gemeinsam mit den Chairmen Gerold Wolfarth und Bernhard Schindler durch den Abend.

THE GROW steht wie kein anderes Netzwerk in Europa für die gelebte und aktive Wertegemeinschaft und zeigte dies an diesem Abend durch die überwältigende Spendensumme von 10000 Euro für wohltätige Zwecke.

“Ich bewege mich seit über 30 Jahren in beruflichen Netzwerken. Ich erlebe THE GROW Entrepreneurs Club als Netzwerk, in dem sich die Mitglieder offen und interessiert begegnen, dem Gegenüber zuhören, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam nach innovativen Lösungen suchen, ohne dass dabei der eigene wirtschaftliche Vorteil im Fokus steht. Das braucht es, wenn wir heute nachhaltig verändern und bewegen wollen.” (Dr. Katja Bär, Vorsitzende THE GROW Charity)

SalsUp ist das erste Ökovation-System. Als Europas größte Plattform für StartUps, Corporates und Sals Angels bietet SalsUp seinen Mitgliedern Sales, Network und Investment.

Firmenkontakt

SalsUp GmbH

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

+498719762320

Nicole.Wiegand@the-grow.com

http://www.salsup.de

Pressekontakt

Sabrina Kaindl

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

0871 976 232 – 0

sabrina.kaindl@salsup.de

http://www.salsup.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.