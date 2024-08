The Lux Collective festigt seine Vorreiterrolle im Luxussegment auf Mauritius

Sie ist die einzige Hotelgruppe, die für gleich zwei ihrer Resorts – das LUX* Belle Mare und das LUX* Grand Baie – mit dem nationalen 5-Sterne-Luxus-Rating ausgezeichnet wurde

Singapur/München, 13. August 2024 – The Lux Collective verkündet stolz seinen neuesten Erfolg: Das LUX* Belle Mare wurde von der Mauritius Tourism Authority mit dem prestigeträchtigen 5-Sterne-Luxus-Rating ausgezeichnet. Die nationale Auszeichnung unterstreicht die Positionierung im Luxussegment von The Lux Collective als einzige globale Hotelgruppe auf Mauritius, bei der jetzt zwei ihrer Resorts – LUX* Belle Mare und LUX* Grand Baie – mit dem 5-Sterne-Luxus-Rating ausgezeichnet wurden. Zusätzlich zu dieser lokalen Auszeichnung hatte The Lux Collective zuvor bereits internationale Anerkennung durch die renommierten Forbes Travel Guide Star Awards erhalten. Das neu eröffnete LUX* Belle Mare wurde neben dem luxuriösen Flagship LUX* Grand Baie und seinem hochgelobten LUX* ME Spa als neuer Fünf-Sterne-Gewinner geehrt. Der LUX* ME Spa im LUX* Belle Mare wurde ebenfalls mit einem Stern ausgezeichnet.

LUX* Belle Mare: Das ikonische und gehobene Strandresort

Nach seiner feierlichen Wiedereröffnung im Oktober 2023 hat das LUX* Belle Mare innerhalb von zehn Monaten nach seiner Eröffnung und nach sorgfältiger Evaluierung durch die Tourismusbehörde von Mauritius das Fünf-Sterne-Luxus-Rating erhalten. Das von dem renommierten mauritischen Architekten Jean-Franois Adam und dem mauritischen Designer Jean-Marc Tang entworfene Resort zeichnet sich durch eine moderne Ästhetik aus, die sich organisch in die atemberaubende natürliche Umgebung von Mauritius einfügt. Mit üppigem Grün und Panoramablick auf den Ozean trifft hier Minimalismus auf tropisches Design, wobei jedes Detail sorgfältig ausgearbeitet wurde, um das Inselleben und die Erfahrungen der Gäste zu verbessern.

Die Gäste können sich hier in fünf exklusiven Restaurants mit einer Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Das Beach Rouge bietet mediterrane Küche in atemberaubender Strandlage, während das Restaurant Amari vom ersten indischen Sternekoch Vineet Bhatia moderne Interpretationen des reichen indischen Erbes präsentiert. Duck Laundry serviert moderne chinesische Gerichte und Peking-Ente, das MONDO bietet ganztägig internationale Küche mit Live-Cooking-Stationen, während es in der Royce Street köstliche südostasiatische Küche gibt.

Mit Blick auf einen der größten Pools auf Mauritius ist die Mixologist Lounge Bar der ideale Ort, um originelle Cocktails zu genießen, während das Maison LUX* erstklassigen Kaffee und Delikatessen bietet. Das unermüdliche Engagement des LUX* Belle Mare, Luxus, Komfort und außergewöhnlichen Service zu bieten, zeigt sich auch in besonderen kuratierten Erlebnissen und den personalisierten Wellness-Behandlungen im LUX* ME Spa.

LUX* Grand Baie: Das Aushängeschild des luxuriösen Lebens am Strand

Das LUX* Grand Baie verzaubert seine Gäste von dem Moment an, in dem sie die Lobby betreten. Inspiriert von seiner Kindheit am Strand, an dem nun das Hotel liegt, und der Architektur von Segelbooten, setzt der Architekt Jean-Franois Adam mit seinem „Indoor-Outdoor-Living“-Design Akzente im Einklang mit der Natur. Die anspruchsvolle Inneneinrichtung der britischen Star-Designerin Kelly Hoppen zeichnet sich durch eine reiche Palette neutraler und natürlicher Texturen aus, die die Schönheit des Indischen Ozeans an diesem luxuriösen Rückzugsort einfangen.

Neben seiner idyllischen Umgebung zeichnet sich das LUX* Grand Baie durch seinen ganzheitlichen Wellness-Ansatz aus. Das LUX* ME Spa ist eine holistische Wellness-Oase, das sich über vier Etagen erstreckt und Thermal-Anwendungen wie Hydrotherapie, Kneippen, türkisches Hammam und Tepidarium-Bäder umfasst. Darüber hinaus bietet es das erste Outdoor-Fitness-Erlebnis auf dem Dach des Indischen Ozeans – „Muscle Up on the Roof“ – mit zwei 30 Meter langen Laufstrecken nach olympischem Standard.

Das LUX* Grand Baie ist auch für zeitgenössische Feinschmecker ein Abenteuer. Mit seiner lebhaften Atmosphäre und dem Warayaki-Strohfeuer in der offenen Küche präsentiert das Ai KISU ein außergewöhnliches Konzept der asiatischen Spitzenküche, das durch seinen Privatclub mit Pop-up-Dinners sowie DJ- und Musikperformances ergänzt wird. Das Bisou mit seiner weitläufigen Bar und dem Restaurant auf dem Dach bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer. Dieser Bereich ist nur für Erwachsene und umfasst einen 30 Meter langen Infinity-Pool mit einer Tapas-Küche, die auf schwimmenden Tabletts serviert wird, umgeben von luxuriösen Cabanas und Grünanlagen. Am Abend verwandelt sich das Bisou in eine Lounge-Bar mit lebhafter Musik, die für ein aufregendes Nachtleben sorgt.

Das Beach Rouge der Gruppe, welches vom renommierten Net-A-Porter zu den sieben besten Beach Clubs der Welt gekürt wurde, bietet ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis zum Chillen und Entspannen im LUX* Grand Baie. Hier begeistern einfallsreiche Menüs auch anspruchsvolle Feinschmecker, belebende DJ-Sets reißen die Gäste mit und die Designer-Sonnenliegen in kräftigem Rot und Weiß machen das Entspannen zu einer wahren Kunst.

Mit dem Schwerpunkt auf erstklassigem Service, perfekten Erlebnissen und hochmodernen Einrichtungen haben diese Auszeichnungen den Ruf von The Lux Collective als renommierten globalen Luxus-Resort-Betreiber einmal mehr gefestigt.

Olivier Chavy, Chief Executive Officer von The Lux Collective, kommentiert diesen bedeutenden Meilenstein, der im Einklang mit dem unermüdlichen Streben nach Exzellenz steht: „Als Trendsetter in der Luxusreiseindustrie sind wir hocherfreut, die einzige führende Luxus-Hotelgruppe auf Mauritius zu sein, die zwei prestigeträchtige 5-Sterne-Luxusbewertungen für LUX* Grand Baie und LUX* Belle Mare erhalten hat – zusätzlich zu den 5-Sterne-Auszeichnungen des Forbes Travel Guide. Diese Anerkennungen würdigen das unermüdliche Engagement und die Entschlossenheit unserer Teams, einen beständigen, branchenführenden Service zu bieten. Wir freuen uns darauf, jeden Moment zu einem besonderen Erlebnis zu machen, indem wir unseren Gästen maßgeschneiderte, außergewöhnliche Erlebnisse bieten und so die Branche auf ein höheres Level führen.“

Über The Lux Collective

The Lux Collective (TLC) ist eine globale Luxushotelgruppe mit Hauptsitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, TAMASSA, SOCIO und Cafe LUX*.

TLC hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen ist der Kern der TLC-Kultur, ebenso wie den Werten treu zu bleiben, leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ in allem zu sein, was es tut. Durch Komfort und exquisites Design schafft TLC Reiseerlebnisse, die jeden Moment für die Gäste zu etwas Besonderem machen. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, mit Rücksicht auf zukünftige Generationen und mit Respekt zu handeln.

Mit seinem konzernweiten Nachhaltigkeitsprojekt „Tread Lightly“ verspricht The Lux Collective einen umweltbewussten Aufenthalt in seinen Hotels. Die Partnerschaft mit „Altruistiq“, einer Gruppe von CO2-Experten, konzentriert sich auf den ökologischen Fußabdruck und stellt sicher, dass die Emissionsquellen nach dem höchsten internationalen wissenschaftsbasierten Standard erfasst werden.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 18 Resorts und Hotels auf Mauritius, den Malediven, der Insel La Reunion, in China und Tansania. 13 weitere Hotels sind in Asien und im Nahen Osten in Planung.

TLC ist eine Tochtergesellschaft von IBL, einem wichtigen wirtschaftlichen Akteur im Indischen Ozean und ein börsennotiertes führendes Unternehmen unter den „Top 100“ der mauritischen Unternehmen. IBL ist in Schlüsselsektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

