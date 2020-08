Themenwelt Herbstgeflüster bei erwinmueller.de

Heimtextilien und Dekoration zaubern herbstliches Ambiente in das Zuhause

Heimtextilien in den Farben des Herbstes mit warmen Erdtönen, sattem Grün sowie leuchtendem Rot und Orange zaubern stimmungsvolles Ambiente in die vier Wände. Motive mit Blättern und Waldtieren, weiche Stoffe, sanfte Beleuchtung und Dekorationsartikel aus natürlichen Materialien verwandeln das Zuhause in einen stillen Rückzugsort. Die neue Themenwelt ” Herbstgeflüster” auf erwinmueller.de inspiriert mit herbstlichen Impressionen.

Herbstliche Motive

Tischwäsche und Geschirrtücher mit Motiven von Waldtieren, Blättern oder Kürbissen bringen die Natur in den Essbereich. Dazu passen Kissenhüllen im selben Design oder farblich abgestimmt.

Geschirr in warmen Naturtönen harmoniert perfekt mit herbstlicher Tischwäsche. Die sanfte, erdige Farbe des Gepolana Kaffeeservice “Palermo” verleiht der Tafel gemütliches Flair. Das Dekor wurde aufwendig im Reliefdruck in Unterglasur gefertigt. Durch die feine Struktur ist das Geschirr auch haptisch ein Erlebnis.

Erdfarben – weich und heimelig

Was gibt es Schöneres als sich an einem Herbstabend auf die Couch oder ins Bett zu kuscheln? Warme, erdige Farben und weiche Materialien tragen dabei ganz wesentlich zum Wohlfühlfaktor bei.

Mit Schaffellimitaten in Erdfarben wird es auf dem Sofa oder auch auf dem Boden noch gemütlicher. Das Imitat ist kaum von echtem Fell zu unterscheiden, es ist kuschelig weich und warm und passt sich jeglichem Einrichtungsstil an.

Sanfte Beleuchtung und verspielte Dekoration

Mit Dekoration und gut platzierten Windlichtern lässt sich der Raum in sanfte, romantische Stimmung tauchen. Igel, Eichhörnchen, Schildkröte, Herzen oder auch verspielte Figuren sind Deko-Elemente, die Groß und Klein Spaß machen. In Kombination mit weichen Kissen und Fellen entsteht im Nu eine Kuschelecke.

Natürlich und etwas rustikal wirken Windlichter aus Holz und Glas. Harmonisch fügt sich ein Türkranz aus Blättern in das herbstliche Ambiente.

Die Themenwelt “Herbstgeflüster” auf erwinmueller.de lädt zu einem Herbstspaziergang ein und zeigt, wie sich das Zuhause für die länger werdenden Abende gemütlich gestalten lässt.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de