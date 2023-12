ThinPrint liefert hochverfügbares Drucken aus ERP-, EMR- und CRM-Systemen

Die neue Lösung ThinPrint LPD Service sichert unterbrechungsfreies Drucken für Windows und andere Systeme

ThinPrint, führender Anbieter von Druckmanagement-Lösungen, hat eine neue Lösung für hochverfügbares Drucken auf den Markt gebracht. Der neue ThinPrint LPD Service sichert hochverfügbares Drucken inklusive Load-Balancing aus ERP-, EMR und CRM-Systemen. ThinPrint liefert damit ein wichtiges Instrument, um geschäftskritische Ausfälle zu verhindern.

In vielen Unternehmen und Institutionen wird aus ERP-, CRM- oder EMR-Systemen, wie SAP, Oracle, McKesson, Cerner oder Epic gedruckt. Kommt es hier zu Ausfällen der Druckinfrastruktur, ist das geschäftskritisch. Patienten können nicht adäquat versorgt werden, Produktionsabläufe stehen still und Lieferketten sind unterbrochen. Die Lösung ist nicht trivial, denn die Systeme laufen auf den unterschiedlichsten Plattformen, wie Unix, Linux oder Windows, und das Drucken wird hierdurch zu einem komplexen Prozess. Für eine Hochverfügbarkeit in diesem Szenario braucht es feste IP-Adressen und feste Druckernamen. Der Windows LPD (Line Printer Daemon) kann hier nur bedingt helfen und ist zudem ein Single Point of Failure. Fällt er aus, gibt es keinen Ersatz.

Eine Lösung kommt nun von dem eigens für diese Szenarien entwickelten ThinPrint LPD Service. Der ThinPrint-eigene funktionserweiterte LPD-Dienst baut eine Brücke zwischen den ERP-/EMR-Lösungen und den Druckern. Hierzu kombiniert ThinPrint seine bewährte Hochverfügbarkeits-Technologie mit einem Network Load Balancer (NLB). Dieser wird vom Backend-System an Stelle des physischen Knotens (Druckserver) zum Adressieren der Druckerwarteschlangen genutzt. Der ThinPrint-eigene LPD-Service übernimmt dann diese Druckaufträge. Server, Spooler und alle abhängigen Dienste werden fortlaufend auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Im Falle eines Fehlers werden Druckaufträge von einem anderen, funktionierenden Dienst abgearbeitet. Auch der ThinPrint Client kann zur Vermeidung eines „Single Point of Failure“ hochverfügbar ausgelegt werden.

„Für Unternehmen, die ERP-, EMR- oder CRM-Systeme einsetzen, sind ausfallsichere Drucksysteme überlebenswichtig. Umso mehr freut es uns, dass wir nun auch diesen Kunden mit dem ThinPrint LPD Service eine hochverfügbare, elegante und leistungsstarke Lösung für ihre Probleme anbieten können“, so Charlotte Künzell, CEO der ThinPrint GmbH. „Der ThinPrint LPD Service war ein fehlendes Puzzlestück für das Drucken in Unternehmen und ist eine funktionsstarke Ergänzung unseres ThinPrint-Universums.“

Mehr Informationen zum ThinPrint LPD Service finden Sie auf unserer Website https://www.thinprint.com/de/funktionen/lpd-service-hochverfuegbares-erp-emr-drucken/

Über ThinPrint

Unsere Vision: Printing for Innovation

Netzwerke werden komplexer und heterogener, die Endgeräte differenzierter: Ob Remote- und virtuelle Desktops, PCs, Macs, iOS-, oder Android-Geräte, Chromebooks, Thin- oder Zero Clients, Niederlassungen, Heimarbeitsplätze, ob On-Premises oder in der Cloud. Was bleibt, ist die Notwendigkeit oder der Wunsch, von all diesen Arbeitsplätzen zu drucken.

ThinPrint, seit 20 Jahren Experte für Unternehmensdrucklösungen, bietet stets die passende Technologie für sicheres, performantes Drucken mit der perfekten Nutzererfahrung. ThinPrint-Lösungen unterstützen druckseitig alle Innovationen und helfen so bei der Vervollständigung und Realisierung zukunftsweisender Technologien vom innovativen Endgerät bis zum Drucker.

Im Mittelpunkt der Lösungen steht dabei immer die einfache Verwaltung der Druckerinfrastruktur, die Optimierung der Netzwerkperformance und die Zufriedenheit der Nutzer. 30.000 Unternehmenskunden aus allen Branchen und Regionen sowie mehr als 100 Desktop-as-a-Service- und Software-as-a-Service-Provider setzen auf Drucklösungen aus dem Hause ThinPrint.

Als Ergänzung seines Cloudportfolios übernahm ThinPrint 2015 ezeep und seine native Cloud Technologie, die seitdem zur führenden Drucklösung für Coworking und Shared Spaces weiterentwickelt wurde.

Entwickelt und getestet werden die Lösungen der ThinPrint GmbH im Stammsitz in Berlin. Für Präsenz und Betreuung der Kunden vor Ort sorgen darüber hinaus Niederlassungen, bzw. Büros in den USA, UK, Australien, Japan und China sowie mehr als 350 Channelpartner rund um den Globus.

Dank zahlreicher OEM-Partnerschaften sind die Client-Komponenten der ThinPrint-Technologie in einer Vielzahl von Terminals, Printboxen und Thin Clients führender Hardware-Hersteller integriert. Einen besonderen Stellenwert genießen die strategischen Partnerschaften des Unternehmens mit Brother, Citrix Systems, Fujitsu, Fujifilm, Hewlett-Packard, IGEL, Konica Minolta, Kyocera Mita, Lexmark, Microsoft, OKI, Parallels, Stratodesk, T-Systems, VMware, Wyse Technology, Xerox und 10Zig.

Unser Versprechen: Mit ThinPrint – der Drucklösung für innovative Unternehmen – meistern Sie alle Herausforderungen rund um das Drucken. Jetzt. Und in der Zukunft.

Firmenkontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725



http://www.thinprint.com

