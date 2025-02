THOMSON Go Plus: Mobil, Touchscreen und Ultra-HD

Innovation zum Greifen nah

Wien. THOMSON definiert mobiles Fernsehen neu und macht es noch vielseitiger. Mit dem Go Plus wird das Erlebnis auf ein neues Niveau gehoben – dank eines Touchscreens, der das Gerät in ein riesiges Tablet verwandelt. Darüber hinaus machen die 4K Ultra-HD-Auflösung und das elegante Metallgehäuse diesen Fernseher zu einer idealen Lösung für zu Hause und im professionellen Bereich.

Ein mobiler Bildschirm mit Leistung und Stil

Nach dem Erfolg des Go TV, dem ersten mobilen Fernseher mit Akku, präsentiert THOMSON nun den Go Plus – ein noch fortschrittlicheres Modell. Dieses Display verfügt über einen 32-Zoll-Touchscreen, der auf einem höhenverstellbaren Ständer mit Rollen montiert ist – für maximale Mobilität. Der integrierte Akku bietet bis zu 4 Stunden Laufzeit, sodass das Display ohne Stromanschluss genutzt werden kann. Egal ob für Unterhaltung im Haus, im Garten oder für Geschäftspräsentationen – der Go Plus passt sich flexibel an jede Situation an.

Zuhause: Kabellose Freiheit

Mit Android ausgestattet, bietet der Go Plus Wi-Fi-Konnektivität, sodass Nutzer auf all ihre Lieblings-Apps zugreifen können. Live-TV-Streaming ist mit Joyn oder RTL+ ganz einfach. Wer lieber On-Demand-Inhalte genießt, findet Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube in 4K direkt abrufbar. Dank seines mobilen Designs lässt sich das Display überall im Haus nutzen. Stellen Sie sich eine Sommernacht unter den Sternen vor, während Sie Ihre Lieblingsserie schauen, oder folgen Sie einem Rezept in der Küche, das Sie mit einer einfachen Berührung auf dem Touchscreen-Display pausieren können. Die Vielseitigkeit des Go Plus macht ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter für all Ihre Unterhaltungsmöglichkeiten.

Im Büro & darüber hinaus: Eine Touchscreen-Revolution

Im professionellen Bereich überzeugt der Go Plus durch seine Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Dank Touchscreen kann dieses Display auch als interaktives Whiteboard verwendet werden, ideal für Brainstormings und Workshops. Das direkte Bearbeiten von Word-, PowerPoint- oder Google-Docs-Dateien auf dem Bildschirm ist kinderleicht. Mit höhenverstellbarem und neigbarem Display sowie Portrait-Modus ist der Go Plus ein maßgeschneidertes Tool für moderne Arbeitsumgebungen. Auch im Einzelhandel oder auf Events entfaltet er sein volles Potenzial – Kunden können durch einen digitalen Katalog blättern, Websites erkunden oder eine interaktive Erlebniswelt entdecken.

Elegantes Design & herausragende Leistung

Das edle Metallgehäuse in Champagnerfarbe verleiht dem Go Plus einen stilvollen und robusten Look. Die 4K Ultra-HD-Auflösung sorgt für eine exzellente Bildqualität, perfekt für Filme und präzises Arbeiten an Dokumenten.

Preis und Verfügbarkeit

Mit einem empfohlenen Preis von EUR 999,00 bietet der Go Plus innovative Funktionen zu einem attraktiven Preis. Ob zur Erleichterung der Arbeit oder für mehr Entertainment – dieses mobile Display definiert digitale Erlebnisse neu.

Hochauflösende Produktbilder, Lifestyle-Bilder und Datenblätter finden Sie hier:

https://tv.mythomson.com/go-plus

Über THOMSON

THOMSON wurde 1893 in Frankreich gegründet und verkörpert ein echtes europäisches Erbe. Mit einer reichen Geschichte, die sich über 130 Jahre erstreckt, war die Marke THOMSON an den größten technologischen Revolutionen der Welt beteiligt und hat ihre Rolle als echter Pionier in dieser Branche gefestigt. THOMSON spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der ersten Radios, Videorecorder, mp3-Player, Fernseher und mehr. Während seiner gesamten Geschichte ist das Unternehmen seiner Mission treu geblieben, Innovation und Spitzentechnologie für alle zugänglich zu machen. Heute ist THOMSON bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die Komfort mit den neuesten intelligenten Technologien nahtlos verbinden. Von der europäischen Produktion bis zur Qualitätssicherung in Ungarn legt THOMSON besonderen Wert auf die Nähe zu seinen Kunden (Proximity), die intuitive Bedienbarkeit seiner Produkte (Simplicity) und die hohe Zuverlässigkeit, die Vertrauen schafft (Trust).

THOMSON will dafür sorgen, dass jeder unvergessliche Erlebnisse und Momente der Freude mit seinen Liebsten teilen kann. Dies zeigt sich im Design und in der Funktionalität seiner Produkte, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben einer Vielzahl von Verbrauchern zugeschnitten sind. Die Marke bietet eine breite Palette von Elektroprodukten aus den Bereichen Fernsehen, Audio-Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt, Haushaltsgeräte, Gesundheit und Wohlbefinden. THOMSON hält sein Erbe als führende Kraft in der Technologiebranche aufrecht und ist dabei seiner Mission treu geblieben: nützliche Innovationen zu schaffen, bei denen der Kunde im Mittelpunkt steht. www.mythomson.com

Kontakt

PR Müllers

Christoph Müllers

Leuther Straße 13a

47638 Straelen

01722113333



http://mythomson.com

Bildquelle: Thomson