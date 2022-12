Tickets DFB-Pokalfinale 2023 – VIP-Angebot

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

14.12.2022: Einmal mit seinem Club beim DFB-Pokalfinale dabei sein, das ist der Traum eines jeden Fußballprofis und Fußballfans. Die Atmosphäre im voll besetzten Berliner Olympiastadion ist einzigartig. Die Spannung ist förmlich greifbar, wenn die beiden besten Vereine des Turniers um den DFB-Pokal der Männer kämpfen. Regelmäßig sind die begehrten Eintrittskarten jedoch ausverkauft. Vietentours bietet mit seinem Top-Arrangement: DFB Pokalfinale Tickets 2023 inkl. Spitzenhotel, Berlin-Sightseeing und weiteren Extras – ein unvergessliches Erlebnis für all jene, die das Pokalendspiel auf eine besonders exklusive Art genießen möchten. Mit dem VIP-Special ist sogar ein Upgrade der Reise möglich, mit VIP-Zugang zum DFB-Football-Village inkl. Catering und Live-Cooking, Entertainment, Zutritt zur After-Final-Party und Tickets der Kategorie 1.

DFB Pokalfinale Tickets inkl. Fünf-Sterne-Hotel plus Extras

Die Fußballfans, die mit diesem Arrangement ihre Tickets für das Pokalfinale im Gepäck haben, werden in dem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel Radisson Collection Berlin begrüßt, das unmittelbar am Ufer der Spree gelegen ist. Zwei Hotelübernachtungen in schönem Ambiente mit gehobenem Frühstücksbüffet erwarten die Gäste. Das Ticket & Hotel-Paket beinhaltet eine wunderbare Schiffstour mit Büfett und Getränken, und die Vietentours-Gäste freuen sich auf mitreisende Fußballprominenz, Expertentalks, Musik und Moderation. Die Transfers zum DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion werden von dem Spezialanbieter VIP Bus Connection durchgeführt.

DFB-Pokalfinale 2023 mit Infotreffen WM 2026 – USA, Kanada & Mexiko

Das Pokalwochenende 2023 in Berlin ist gleichzeitig Gelegenheit an einem von Vietentours organisierten Infotreffen zur Fußball-WM 2026 teilzunehmen. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird von drei Gastgebern ausgerichtet: USA, Kanada & Mexiko. Wer sich das Ticket für die Vietentours DFB-Pokal-Reise sichert, kann sich schon vor Ort für die Reisen zur Fußball-WM 2026 vormerken lassen. Mit über 35 Jahren Erfahrung ist Vietentours Events & Sportreisen einer der erfahrensten Reiseveranstalter für Reisepakete zu den TOP-Sportevents weltweit, bekannt für seine professionelle Organisation und besonders beliebt wegen der familiärer Atmosphäre, in der die Reisen stattfinden.

Tickets für das DFB-Pokalfinale 2023 jetzt sichern

Schnell sein lohnt sich hier wirklich, denn das VIP-Arrangement und die Tickets zum DFB-Pokalfinale sind natürlich begrenzt. Die verfügbaren Ticket-Kategorien und die Preise der Eintrittskarten können sich, je nach Zeitpunkt der Buchung, bis zum Finale ändern. Auch wer sich für weitere Sportevent-Angebote, wie die Olympischen Spiele 2024 in Paris, die Handball Final4 in Köln oder Tickets für Premier League oder Primera Division interessiert, ist bei dem spezialisierten Reiseveranstalter für Sporteventreisen bestens aufgehoben. Alle Informationen zum DFB-Pokalfinale, den Tickets und weiteren Reisepaketen finden sich unter: vietentours.com.

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Tickets und/oder Reisen zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl bis zur Fußball-WM. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

