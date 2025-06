Tiger Kwon – Kinderschutz im Kampfsport beginnt bei uns

Tiger Kwon – Kids: Erste Kinder-Kampfsportschule mit Kinderschutzkonzept in Österreich

Tiger Kwon – Kids in Wels, Oberösterreich (mit mehreren Standorten in der Region), setzt neue Maßstäbe im Kinder-Kampfsport. Als erste Kinder-Kampfsportschule in Österreich verfügt sie über ein umfassendes, geprüftes Kinderschutzkonzept, das Sicherheit und Wohlbefinden der jungen Sportler in den Mittelpunkt stellt. Gegründet wurde die Schule von Peter Neuwirth, der seit über 25 Jahren Kampfkunst unterrichtet und seit 2014 speziell Kinder ab 4 Jahren trainiert. Heute ist Tiger Kwon – Kids an sechs Standorten in Oberösterreich aktiv und verfügt über ein Team von zehn qualifizierten Trainern. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Buben von 4 bis 13 Jahren und bietet ein professionelles Kampfkunst-Training mit besonderem Fokus auf Schutz, Persönlichkeitsentwicklung und Spaß an der Bewegung. Eltern, die nach einer vertrauenswürdigen und qualitätsgesicherten Kampfsportschule suchen, finden hier einen verlässlichen Partner.

(1) Pionierarbeit im Kinderschutz: Sicherheit an erster Stelle

„Wir sind die erste Kinder Kampfsportschule in Österreich mit einem Kinderschutzkonzept und darauf sind wir stolz!“ betont Peter Neuwirth, Gründer und Leiter von Tiger Kwon – Kids in Wels. Seit 2023 hat die Kampfkunstschule ein eigenerarbeitetes Kinderschutzkonzept implementiert, das von Fachstellen geprüft wurde und österreichweit Vorbildcharakter hat. Dieses Konzept stellt sicher, dass in jedem Training das Wohl der Kinder oberste Priorität genießt. Alle Trainerinnen und Trainer werden sorgfältig ausgewählt, überprüft und speziell geschult, um eine sichere, unterstützende Umgebung zu gewährleisten. „Als Kinderschutzbeauftragter liegt uns die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder am Herzen“, erklärt Neuwirth weiter. Das bedeutet, dass jedes Teammitglied einen klaren Verhaltenskodex einhält und die Kinder nach modernen pädagogischen Standards betreut.

Durch diese Pionierarbeit im Bereich Kinderschutz im Kampfsport können Kinder bei Tiger Kwon – Kids selbstbewusst und geschützt trainieren. Das Trainingsprogramm umfasst Karate und kindgerechte Selbstverteidigung. Dabei werden Werte wie Selbstvertrauen, Disziplin und Respekt gefördert – und das alles in einer Atmosphäre, in der sich die Kinder sicher fühlen können. Eltern können ihre Kinder beruhigt anvertrauen, weil sie wissen, dass hier präventiv alles getan wird, um Risiken zu minimieren.

(2) Umfassendes Kinderschutzkonzept: Inhalte und Maßnahmen

Das Kinderschutzkonzept von Tiger Kwon – Kids basiert auf den zentralen Werten Respekt, Sicherheit und Vertrauen. Es wurde 2023 als erstes seiner Art im österreichischen Kampfsport entwickelt und eingeführt. Welche Maßnahmen umfasst dieses Schutzkonzept? Zunächst einmal hat die Schule eine klare Haltung: Null Toleranz gegenüber Gewalt oder Übergriffen. Konkret beinhaltet das Konzept einen verbindlichen Verhaltenskodex für alle Trainer, der genau regelt, welches Verhalten gegenüber Kindern angemessen ist und welches nicht. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig in Kinderschutz-Schulungen fortgebildet, um aktuelle Präventions- und Interventionsstrategien zu kennen.

Besondere Sorgfalt gilt der Personalauswahl: Trainer werden nicht nur nach sportlicher Qualifikation, sondern auch nach pädagogischer Eignung und einwandfreiem Leumund ausgewählt. Vor Beginn ihrer Tätigkeit müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen, inkl. des Nachweises eines tadellosen Hintergrunds im Umgang mit Kindern. Prävention steht im Vordergrund, zum Beispiel durch klare Regeln im Trainingsalltag, die den Kindern Schutz und Struktur geben. So gibt es etwa immer mindestens zwei Aufsichtspersonen während des Trainings und sensible Bereiche wie Umkleiden werden kontrolliert, um Grenzverletzungen vorzubeugen.

Ein weiterer Bestandteil ist das regelmäßige Monitoring und die Dokumentation aller Schutzmaßnahmen. Das Konzept wird ständig überprüft und weiterentwickelt. Mindestens einmal jährlich findet ein Evaluations-Meeting statt, in dem das Trainerteam gemeinsam mit externen Beratern das bestehende Schutzkonzept auf Wirksamkeit prüft und Verbesserungen beschließt. So bleibt der Standard stets auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Praxis.

(3) Mitgliedschaften als Qualitätsmerkmal

Die vorbildliche Umsetzung des Kinderschutzes spiegelt sich auch in den Mitgliedschaften der Schule wider. Tiger Kwon – Kids ist seit Juni 2023 Mitglied der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, einem Zusammenschluss von Institutionen, die sich für das Wohl von Kindern stark machen. Diese Aufnahme bestätigt, dass Tiger Kwon – Kids alle Aufnahmekriterien erfüllt – darunter insbesondere das vorhandene Kinderschutzkonzept und hohe Qualitätsstandards im Training. Die Kinderliga ist ein renommiertes Netzwerk, das Initiativen fördert, welche Gesundheit und Sicherheit von Kindern priorisieren. Durch die Mitgliedschaft bleibt Tiger Kwon – Kids stets im Austausch mit anderen Fachleuten und Organisationen, um neueste Erkenntnisse in den Trainingsalltag zu integrieren.

Zudem ist die Kampfkunstschule Teil der Plattform Kinderschutzkonzepte. Diese österreichweite Initiative präsentiert Organisationen, die ein umfassendes Kinderschutzkonzept entwickelt haben, und lebt den Slogan „Schutzkonzepte vor den Vorhang“. Als gelistete Institution signalisiert Tiger Kwon – Kids offen, dass der Schutz der Kinder aktiv gelebt wird und kein Lippenbekenntnis bleibt. Partner und Eltern können darauf vertrauen, dass hier nach geprüften Richtlinien gearbeitet wird. Die Plattform bietet außerdem regelmäßige Fortbildungen und Vernetzungsmöglichkeiten, von denen die Schule Gebrauch macht, um das eigene Konzept weiter zu verfeinern.

Diese Mitgliedschaften fungieren als Gütesiegel: Sie zeigen, dass Tiger Kwon – Kids externe Überprüfungen durchlaufen hat und sich freiwillig hohen Standards unterwirft. Für Eltern sind solche Zeichen ein guter Hinweis auf die Seriosität einer Einrichtung.

(4) Zusammenarbeit mit Psychologie-Beiganz

Um die Kinder nicht nur körperlich, sondern auch mental optimal zu fördern, kooperiert Tiger Kwon – Kids mit der Praxis Psychologie-Beiganz in Wels. Der klinische Psychologe Stefan Beiganz unterstützt das Trainerteam als externer Experte für Kinderpsychologie und Sportpsychologie. In dieser Zusammenarbeit fließen psychologische Erkenntnisse direkt ins Trainingskonzept ein.

Die psychologische Begleitung erhöht auch den Schutzfaktor: Trainer lernen, Warnsignale bei Kindern zu erkennen – sei es Überforderung, Mobbing-Erfahrungen oder andere Probleme – und angemessen darauf zu reagieren. Die enge Verzahnung von Sport und Psychologie ist in dieser Form einzigartig in der Region und zeigt, wie ernst Tiger Kwon – Kids die ganzheitliche Entwicklung der Kinder nimmt. Eltern sehen darin ein weiteres Zeichen für Professionalität und Verantwortungsbewusstsein.

(5) Warum Kinderschutz im Kampfsport unverzichtbar ist

Im Sport – und gerade im Kampfsport – stehen Vertrauen und Sicherheit an erster Stelle. Kinder bewegen sich körperlich intensiv, üben den Umgang mit Kräften und Körperkontakt und schauen zu ihren Trainern als Vorbilder auf. Ein durchdachtes Kinderschutzkonzept ist daher unverzichtbar, um klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Leider ist bekannt, dass es in Vereinen und Institutionen, die mit Kindern arbeiten, jederzeit zu Grenzverletzungen oder Missbrauch kommen kann, wenn keine Vorkehrungen getroffen werden. Verantwortungsvolle Schulen wie Tiger Kwon – Kids sind sich dieser Gefahr bewusst und handeln proaktiv, bevor etwas passiert.

Gerade im Kampfsport, wo Disziplin und Hierarchien eine Rolle spielen, muss sichergestellt sein, dass die Autorität der Trainer nie missbraucht wird. Kinderschutz bedeutet hier zum Beispiel, dass niemals körperliche Nähe oder Berührungen ohne Einverständnis und pädagogische Notwendigkeit stattfinden. Das bedeutet auch, dass das Training zwar fordernd, aber nie überfordernd oder demütigend sein darf. Durch regelmäßige Schulungen wissen die Trainer genau, wie sie kindgerecht korrigieren, motivieren und Grenzen achten.

Auch das physische Wohl ist Teil des Kinderschutzes: Die Trainingsmethoden müssen dem Alter angepasst sein, um Verletzungen zu vermeiden. Bei Tiger Kwon – Kids werden Übungen und Techniken stets auf die Entwicklungsstufe der Kinder zugeschnitten. Schutzausrüstung und Sicherheitsregeln sind selbstverständlich. Zudem lernen die Kinder selbst, auf ihre eigenen Grenzen zu achten und „Stopp“ zu sagen – eine Fähigkeit, die weit über den Sport hinausreicht.

Ein solides Kinderschutzkonzept schafft Vertrauen: Die Eltern wissen, dass ihr Kind in guten Händen ist, und die Kinder spüren, dass sie in einem sicheren Raum lernen und Spaß haben können. Das Ergebnis sind glückliche, motivierte Schüler, die im Kampfsport wachsen, ohne Angst haben zu müssen. Langfristig trägt dies auch dazu bei, negative Vorfälle im Sport generell einzudämmen, denn jede Organisation, die Kinderschutz ernst nimmt, setzt ein wichtiges Zeichen in der Gesellschaft.

(6) Woran erkennen Eltern eine verantwortungsvolle Kampfsportschule?

Gerade Eltern, die noch keine Erfahrungen im Kampfsport haben, fragen sich: Woran kann ich erkennen, ob eine Schule verantwortungsvoll mit Kindern umgeht? Einige Anhaltspunkte können dabei helfen:

Existenz eines Kinderschutzkonzepts: Erkundigen Sie sich, ob die Kampfsportschule ein schriftliches Kinderschutzkonzept oder Richtlinien zum Schutz von Kindern hat. Seriöse Schulen wie Tiger Kwon – Kids informieren offen über ihre Schutzmaßnahmen.

Qualifizierte, überprüfte Trainer: Achten Sie darauf, ob die Trainer Ausbildungen im Kindertraining haben und ob die Schule Wert auf polizeiliche Führungszeugnisse und Schulungen legt. Fragen Sie ruhig nach den Qualifikationen der Trainer – bei einer guten Schule erhält jeder eine transparente Antwort.

Mitgliedschaften und Auszeichnungen: Ist die Schule Mitglied bei anerkannten Organisationen oder trägt sie Gütesiegel? Solche Mitgliedschaften – wie bei Tiger Kwon – Kids – zeigen, dass externe Stellen die Einrichtung geprüft haben.

Offene Kommunikation: Verantwortungsvolle Schulen binden die Eltern ein. Gibt es Elternabende, Feedbackmöglichkeiten oder darf jeder beim Training zusehen? Bei Tiger Kwon – Kids sind Eltern eingeladen, Probetrainings zu begleiten und es wird regelmäßiger Austausch gefördert.

Kindgerechtes Training: Schon beim Zuschauen zeigt sich, ob das Training altersgerecht und mit positiver Pädagogik abläuft. Kinder sollen gefördert, aber nicht überfordert werden. Eine seriöse Schule achtet darauf, dass jedes Kind individuell betreut wird.

Klare Regeln und Ansprechpersonen: Achten Sie darauf, ob die Schule Verhaltensregeln hat und ob es eine definierte Ansprechperson für Probleme gibt. Gibt es einen Kinderschutzbeauftragten oder Vertrauenspersonen? Solche Strukturen deuten auf Professionalität hin.

(7) Fazit: Vertrauen durch Qualität und Engagement

Die Kinder-Kampfsportschule Tiger Kwon – Kids in Wels verbindet erfolgreich Kampfkunst mit konsequentem Kinderschutz. Durch ihr innovatives Konzept und die Kooperation mit Experten bietet sie Eltern die Sicherheit, die sie sich für ihre Kinder wünschen. Tiger Kwon – Kids zeigt, dass sportliche Förderung und Schutz Hand in Hand gehen können. Diese Initiative ist nicht nur im Kampfsport, sondern österreichweit ein wichtiger Schritt, um Kinder in Vereinen bestmöglich zu schützen und zu stärken.

Interessierte Eltern finden weitere Informationen zum Trainingsangebot und zum Kinderschutzkonzept auf der Website Tiger Kwon – Kids oder können direkt Kontakt zur Schule aufnehmen. Damit setzt Tiger Kwon – Kids ein klares Zeichen: Kinder sind unsere Zukunft, und ihre Sicherheit ist unsere höchste Pflicht. Mit diesem Leitsatz und viel Herzblut schafft die Schule einen Ort, an dem Kinder ab vier Jahren spielerisch Kampfkunst lernen, Selbstvertrauen entwickeln und dabei jederzeit gut geschützt sind.

Die Kampfkunstschule Tiger Kwon steht seit 2000 für Disziplin, Leidenschaft und ganzheitliche Kampfsportausbildung. Unter der Leitung von Peter Neuwirth hat sich die Schule zu einer der führenden Kampfkunstschulen in Oberösterreich entwickelt.

Mit einem breiten Trainingsangebot – darunter Kickboxen, Sochin ryu Kobudo und das speziell entwickelte Kinderprogramm Tiger Kwon – Kids – richtet sich Tiger Kwon an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Neben der Vermittlung von Kampftechniken stehen mentale Stärke, Respekt und persönliche Weiterentwicklung im Fokus.

Heute ist Tiger Kwon eine eingetragene Marke und verbindet Tradition mit Innovation, um jedem Schüler eine erstklassige Ausbildung zu bieten – weit über den Kampfsport hinaus.

Kontakt

Kampfkunstschule Tiger Kwon

Peter Neuwirth

Porzellangasse 46

4600 Wels

00436509258966



https://tigerkwon-kids.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.