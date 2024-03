Tipp: Klimapositiv investieren mit attraktiver Verzinsung

Tipp: Sichern Sie sich 6,75 % Verzinsung p.a.

Partizipieren Sie am anhaltenden Wachstum der Erneuerbaren Energien – und dies zu einem attraktiven Zinssatz. Mit dem reconcept Green Bond III lassen Sie Ihr Geld festverzinst arbeiten – ökologisch und wirtschaftlich.

Ausbau Photovoltaik- (Solarparks auf Freiflächen und gewerbliche Aufdachanlagen) und Windenergieprojekte in Deutschland

Investitionen in die Weiterentwicklung Projekt-Pipeline in Finnland und deren weiterer Ausbau durch Windparkakquisitionen

Akquisitionen weiterer Wind- und Photovoltaik-Projekte in Kanada

Die CVM Gruppe bietet seit über 30 Jahren innovative Investments mit Bestnoten der Analysten.

