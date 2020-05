TIPP OIL Made in Germany steht für hochwertige Qualität

Tipp Oil www.tippoil.com

Hersteller der Marke Tipp Oil Made in Germany

PKW-. LKW-Motorenöle,

Universalöle für Landwirtschaft, und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle etc.

Unser Unternehmen Tipp Oil Manufacturer Ltd. ist in der Herstellung und im Schmierstoffhandel tätig. TIPP OIL ist eine unabhängige Marke mit großem Knowhow und einem Sortiment, welches das optimale Öl speziell für jeden Einsatzbereich bietet. Unsere Produkte sind “Made in Germany” und werden durch qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter unter Einhaltung von anerkannten und regelmäßig überprüften Qualitätsstandards, hergestellt. Wir haben ein umfangreiches Sortiment mit Hochleistungsschmierstoffen und verwandten Produkten der neuesten Generation. Wir bietet für Ihre Bedürfnisse ein optimal zugeschnittenes Produkt.TIPP OIL Manufacturer Ltd. ihr Partner für Qualität und Service. Tipp OIL bedient mit ihrer breiten Produktpalette an Schmierstoffen nationale und internationale Handelspartner und Anwender aus verschiedenen Branchensegmenten. Beim Thema Schmierstoffe sollten Ihre Ansprüche grundsätzlich hoch sein. Tipp OIL ist die unabhängige Marke im deutschen Schmierstoffhandel. Unsere verschiedensten Schmierstoffprodukte garantieren Präzision und Zuverlässigkeit. Und das für automotive und industrielle Nutzungen. Vertrauen ist die Basis jeder Geschäftsbeziehung. Wenn Sie sich für Tipp OIL entscheiden, haben Sie garantiert den richtigen Partner an Ihrer Seite.

Wir von der Firma TIPP OIL Manufacturer Ltd. haben es uns zur Aufgabe gemacht, umweltfreundlich zu agieren, klimabewusste Verantwortung zu übernehmen und trotzdem hervorragende Qualität zu liefern. Unsere Produkte werden ausschließlich in Deutschland gefertigt, getreu den strengen Richtlinien Deutschlands.

Schmierstoffe

Wir unterscheiden in unserem Sortiment unter

Motoröl

Getriebeöl

Hydrauliköl

Kompressoröl

Turbinenöl

Industrieöle

und Spezialöle.

Wir halten ein umfangreiches Sortiment an Mineral- und Synthetikölen für Sie bereit. Ob im Bereich PKW, LKW, Baumaschinen oder Industriemaschinen, bei TIPP OIL werden Sie immer fündig.

