TIPP OIL Schmierstoffe auf dem italienischen Markt

Tipp Oil ,www.tippoil.com

Der Hersteller Tipp Oil Manufacturer Ltd für hochwertige Schmierstoffe mit Pfandsystem

hat seinen Vertrieb in Italien erweitert, durch den Händler Global Trade Import Export SRL mit Firmensitz in Paolisi.

In ganz Italien wird man TIPP OIL Schmierstoffe in sämtlichen Verkaufsregalen sowie Tankstellen vorfinden.

Auch das Pfandsystem für Kunstoffgebinde Flaschen ab 1 Liter bis zu 20 Liter wird in der Praxis vor Ort umgesetzt , und zurückgeführt ins Kreislaufsystem.

Die Geschäftsleitung der TIPP OIL Manufacturer Ltd freut sich auf eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit für eine bessere Umwelt mit dem Handelspartner der Firma Global Trade Import Export SL.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

Kontakt

TIPP OIL – Schmierstoffe

Anja Klukas

Kamenerstr 16D

59425 Unna

(+49)023036728527

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.