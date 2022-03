Tipps für deine Karriere als Frontend Entwickler

Frontend-Entwickler sind nach wie vor sehr gefragt – und das aus gutem Grund.

Sei du selbst

Du musst wahrscheinlich nicht daran erinnert werden, dass du in einer Branche mit hoher Fluktuationsrate arbeitest. Möglicherweise bist auch du auf der Suche nach neuen Herausforderungen, oder bist dir nicht sicher ob dein Unternehmen auch in Zukunft deinen Weg so fördern wird. Es steht außer Frage, dass du offen für berufliche Entwicklung, Wachstum und Anpassungsfähigkeit sein solltest.

Denke regelmäßig darüber nach was du von dem dir gewählten Karriereweg erwartest. Wie bist du hierhergekommen? Was hast du zu bieten? Wohin willst du gehen?

Festige die Grundlagen

Einer der Gründe warum Arbeitgeber im Zuge des Bewerbungsverfahrens Codingaufgaben an die Kandidaten stellen besteht darin, dass sie sicherzustellen wollen, dass Entwickler auch tatsächlich Code schreiben können.

Stelle als Frontend-Entwickler sicher, dass du die Grundlagen beherrscht und liefern kannst:

Sprachen, Frameworks und Versionskontrolle: Von Frontend-Entwicklern wird mindestens erwartet, dass sie HTML-, CSS- und Javascript-Sprachen und Frameworks kennen. Sie sollten auch Erfahrung darin haben einen Code mit einer Versionskontrollsoftware wie Git zu managen.

Testen: Du möchtest nicht der Entwickler im Team sein der für Fehler in Codes bekannt ist. Mache es dir zur Gewohnheit den Code kontinuierlich auf Funktionalität zu testen.

Responsive Design: Es gab einmal eine Zeit in der Kompetenzen in Responsive Design als Bonusfähigkeit für Frontend-Programmierer angesehen wurde. Die Gegenwart erfordert aber viel mehr, dass Frontend-Entwickler die Prinzipien des Responsive Design verstehen und wissen müssen, wie sie implementiert werden.

Entwickle eine Wachstumsphilosophie

“Growth Mindset” ist eine Philosophie für alle – von Lehrern über Eltern bis hin zu Geschäftsleuten. Sie ist eine Denkweise die besagt, dass unser Glaube an Charakter und Intelligenz – unsere “Denkweise” – die Art und Weise beeinflusst, wie wir auf Herausforderungen, Kritik und Hindernisse reagieren. In Anbetracht der Tatsache, dass für den Job des Frontend Entwicklers Feedback erforderlich ist und darauf reagiert werden muss, wird mit der richtigen Denkweise, deine Frontend-Karriere mit Sicherheit gefördert

Während eine “feste Denkweise” besagt, dass Intelligenz und Kreativität statische Merkmale sind die nicht geändert werden können, betrachtet eine “Growth-Denkweise” diese Merkmale als dynamisch und formbar. Jemand mit einer festen Einstellung vermeidet es Herausforderungen und Ängste als “Misserfolg” wahrzunehmen. Eine Person mit einer Wachstumsphilosophie nimmt Herausforderungen an und überwindet Hindernisse mit der Einstellung, dass Schwierigkeiten zu weiterem Lernen und Weiterentwicklung führen.

Arbeite an den Softskills

Was sind Soft Skills? Darunter versteht man Eigenschaften die dir helfen, gut mit anderen zu kooperieren. Leider haben Softwareentwickler nicht gerade den Ruf gut in Teams zu arbeiten. Die folgenden Softskills sind für eine gute Zusammenarbeit essentiell:

1. Kommunikation – Die Fähigkeit, Gedanken präzise und mit Rücksicht zu artikulieren ist eine der wichtigsten Fähigkeiten die man haben kann. Dies gilt sowohl für die schriftliche als auch für die mündliche Kommunikation. Die Kommunikationsfähigkeiten können selbst für den versiertesten Diplomaten kontinuierlich verbessert werden und werden dir in jedem Aspekt helfen.

2. Teamwork – Du programmierst möglicherweise auf einer einsamen Insel (solange es WLAN gibt) aber das Produkt das du erstellst erreicht unzählige andere. Vor allem weil du dich im “öffentlichsten” Teil des technischen Stacks entwickelst musst du ein Teamplayer sein. Dies bedeutet, dass du bereit bist anderen Menschen zuzuhören, ihre Ideen, Perspektiven und Vorschläge zu berücksichtigen.

3. Verlässlichkeit – Du musst das tun was du gesagt hast. Unabhängig davon, ob neu oder schon länger im Team bist ist es wichtig zu seinem Wort zu stehen. Oftmals hängt von deiner Aufgabe das Vorankommen anderer Mitarbeiter ab – sei also ehrlich und versuche das Versprochene (Deadlines, Zusagen zur Hilfe, etc) auch wirklich einzuhalten.

Devjobs.at, ist das erste Job- und Karriereportal, das radikal auf die Bedürfnisse von Programmierer:innen abgestimmt ist. Nur hier bekommen Entwickler:innen alle Job-relevanten Infos zu Arbeitsanforderungen, Arbeitsbedingungen und zum Arbeitsplatz, transparent und strukturiert dargeboten. Mit mehr als 3.000 IT-Jobs von über 3.500 IT-Firmen sind wir Österreichs Nr.1 Tech-Karriereportal.

Kontakt

devjobs.at IT-Recruiting GmbH

Melis Sevim

Goethestrasse 22

4020 Linz

+4366488674644

melis.sevim@devjobs.at

http://www.devjobs.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.