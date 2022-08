Tipps – Parken nicht weit vom Frankfurter Flughafen

Entspannt in den Urlaub fliegen und parken Flughafen Frankfurt?

Dafür haben wir eine clevere Lösung mit unserem sicheren Parkplatz. Diesen finden Sie ca. 15 km entfernt vom Flughafen Frankfurt. Für all diejenigen, die ihren Flug ab Frankfurt planen, haben wir den passenden Service. Suchen nach einem Parkplatz entfällt bei “Parkfuchs24”, unseren Service bekommen Sie zu einem fairen Preis. Ihnen ist wohl auch wichtig, dass Ihr Fahrzeug in der Zwischenzeit sicher abgestellt ist.

Mit unserem Angebot stellen wir Ihnen einen allumfassenden Service. Wir haben für über eintausend Fahrzeuge Platz. Unser Parkplatz ist befestigt, eingezäunt, videoüberwacht und nachts beleuchtet. Er ist zudem rund um die Uhr und sieben Tage die Woche verfügbar. Genauso sind auch die Shuttlebusse einsatzbereit.

Unser Shuttle-Service bringt Sie und Ihre Familie bequem, stressfrei und zeitnah vom Parkplatz direkt zum Abflug-Terminal.

So ist der Ablauf beim Shuttle-Service:

-online Parkplatzreservierung

-Anmeldung mit Buchungsbestätigung

-faire Preisgestaltung

-sichere Überweisung durch SSL-Verschlüsselung

-Parken vor dem Service-Center

-Service-Personal hilft beim Umpacken

-mit Shuttle-Bus direkt zum Abflug-Terminal

-Übernahme Ihres Fahrzeugs

Sie finden sich mindestens 2,5 Stunden vor Ihrem Abflug an unserem Service-Center ein.

Sie begeben sich in den Check/in Bereich, um sich anzumelden und weitere Informationen für den Rückkehr zu erhalten.

Unsere Service-Mitarbeiter helfen Ihnen beim Umpacken des Gepäcks. Gemäß Ihrer Buchungsbestätigung wird Ihnen von unserem Personal ein Parkplatz zugewiesen. Eine Schlüsselübergabe ist hierbei nicht erforderlich. Wenn Sie es wünschen, bewahren wir Ihren Autoschlüssel gern in einem Safe auf. Diese ist auch im Preis enthalten. Bei einer Schlüsselabgabe werden Fotos von Ihrem Fahrzeug gemacht sowie der Kilometerstand des Fahrzeuges protokolliert. Diese werden in unserem System hochgeladen und selbstverständlich erhalten Sie diese Dokumente per Mail. Dann erfolgt die Übersetzung mit einem unserer vollklimatisierten Shuttlebusse. Bei Bedarf bekommen Sie eine Babyschale oder Kindersitze, diese sind auch im Preis inbegriffen.

So werden Sie sicher und bequem zu Ihrem Abflug-Terminal gebracht und können ganz entspannt in Ihren Urlaub fliegen, genießen Sie ihn, in der Zwischenzeit ist Ihr Wagen bei uns sehr gut aufgehoben. Unseren Service können Sie auch für Geschäftsreisen oder individuell geplante Kurztrips nutzen.

Wenn gewünscht, bieten wir Ihnen auch zahlreiche Zusatzleistungen an. Diese können Sie frei dazu buchen.

Hierbei handelt es sich um folgende Serviceleistungen:

-Autoreinigung und -pflege

-Einkaufsservice

-Tankservice

-Werkstattservice

Auch nach Ihrer Rückreise haben wir an alles gedacht.

So können Sie wiederum bequem von unserem Service profitieren:

Nachdem Sie Ihre Gepäckstücke eingesammelt haben, melden Sie sich telefonisch bei unserem Service-Center. Die Nummer hierfür befindet sich auf Ihrem Rückfahrticket, Sie werden anschließend von unserem erfahrenen Service-Personal in Empfang genommen und es erfolgt alles Weitere, sodass Sie Ihr Fahrzeug wieder ganz entspannt entgegennehmen können. Dabei können Sie sich gleichzeitig auch vom Zustand Ihres Autos überzeugen.

Haben Sie sich für unseren Valet-Service entschieden, dann rufen Sie ca. 30 Minuten vor Ihrer Ankunft am Flughafen an. Es wird ein genauer Ankunftsort vereinbart. Dort wird Ihr Wagen mittels eines Übergabeprotokolls übernommen, worin der Zustand Ihres Fahrzeugs sorgfältig erfasst wird. Dann erfolgt die Schlüsselübergabe und Sie können ganz bequem Ihre weitere Reise antreten. Bei Ihrer Rückreise genügt ein Anruf bei uns und es wird alles in die Wege geleitet, dass Sie schnell und unkompliziert Ihr Fahrzeug wieder in Empfang nehmen können.

Sie fliegen nach Berlin Tegel, nach Düsseldorf, Stuttgart, München, Nürnberg oder aber nach Thailand, Spanien oder Hawaii? Dann möchten Sie Ihr Auto für diese Tage personell und mit Videoüberwachung in Sicherheit wissen, es möglichst vollgetankt, sauber und in einwandfreiem Zustand zurückbekommen. Dafür steht der Service von Parkfuchs 24 mit hervorragenden Kundenbewertungen und empfehlenswerten Einzelrezensionen. Das ist Parken Flughafen Frankfurt mit zusätzlich wertvollen Leistungen – für noch mehr Kundennähe!

