Titan implodiert – Prophezeiung auf tragische Weise erfüllt.

Tagelang herrschte Ungewissheit. Tagelang wurde fieberhaft nach dem Tauchboot Titan gesucht, das im Nordatlantik zum Wrack der legendären Titanic unterwegs war. Fünf Passagiere, einschließlich des Kapitäns, waren an Bord.

Dann – am 22. Juni 2023 – verwandelte sich die Hoffnung in traurige Gewissheit: Die amerikanische Küstenwache entdeckte Trümmerteile der völlig zerstörten Titan …

Eine weitere Prophezeiung, die der bekannte Star-Hellseher Emanuell Charis auf seiner Website und in seinem Buch Prophezeiungen (Jerry Media-Verlag, Zürich) machte, hat sich damit bewahrheitet: Nachdem bereits das von ihm präzise vorausgesagte verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar 2023 zahlreiche Opfer forderte, ist nun das U-Boot Titan bei einer Tauchfahrt implodiert. Alle fünf Passagiere kamen dabei zu Tode.

Charis hatte für das Jahr 2023 unter anderem Folgendes prophezeit: Ein oder drei große und schwere Schiffsunglücke werden die ganze Welt beschäftigen. Auch weitere Untergänge oder Unfälle sind möglich. Einmal mehr behielt der Hellseher recht: Seine Prophezeiung hat sich im Nordatlantik auf tragische Weise erfüllt.

Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Opfer, sagt Emanuell Charis. Noch ist das Unglück, das sich bei einer Tauchfahrt zum Wrack der Titanic ereignete, nicht vollständig aufgeklärt. Es gibt, wie oft in solchen Fällen, zahlreiche Vermutungen, Verdächtigungen und Spekulationen. Charis hofft, dass im Rahmen dieser Untersuchungen sämtliche Ursachen und Fehler, die zu dieser Katastrophe führten, ermittelt werden, sodass in Zukunft Vorkehrungen dagegen getroffen werden können.

